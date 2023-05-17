蔡英文最近廢話連發，再次讓人們感受到她「空心」的威力，例如學生問如何解決詐騙問題，她要大家提高警覺。問學校退場問題，她說早已知道，會幫助學生，至於怎麼幫，完全沒說。問她如何解決缺水問題？她回答要採累進費率，可台灣早已採用累進費率！最誇張的是問她解放軍攻台，台灣是否有實力抗衡？她竟說戰爭不是選項，完美示範了甚麼叫問A答B。

蔡英文曾說自己的強項就是改革，還大言不慚地表示：「改革不會停止，一個改革完成了，另一個改革馬上就會開始，台灣沒有時間可以浪費，這就是我們的執政態度。」結果是7年來她除了「喊」改革外，政績乏善可陳，讓台灣每況愈下。

明年蔡英文終於要滾蛋換人，但目前民調最高的繼任者賴清德，「空心」的威力也不遑多讓，近日他公開說：「靠實力的和平才是永續的和平，若接受『九二共識』、『一個中國』原則，便會失去主權，沒有主權的和平不是真的和平，這將使台灣走入更深的陷阱，沒有機會回頭。」他強調台灣願意在「對等尊嚴」的前提下和中國合作，共創兩岸和平。

接受九二共識便會失去主權？馬英九8年請問台灣失去了甚麼權利？如果沒有機會回頭，那民進黨到底是怎麼拿到政權的？賴清德的說法根本毫無事實基礎，只是情勒式的煽動。口口聲聲說要兩岸和平，可到底要怎麼樣對等尊嚴，他一個字也沒說，顯然走的還是蔡英文的老路。而跟缺乏中心思想的蔡英文不同，賴清德可是台獨工作者，一旦他掌權，兩岸只有走向全面對撞的道路。賴清德不但和蔡英文一樣是空心菜，這棵空心菜還帶着台獨的尖刺，和平似乎離兩岸愈來愈遙遠了。