產評：全球經濟大洗牌　世界工廠好難捱

3年新冠疫情期間，因各地防疫經濟停擺致生產、物流等大受影響的混亂場面，仍教人歷歷在目。同一時間，中美博弈、俄烏戰爭加劇東西分裂，徹底改變全球化的產業鏈和供應鏈生態。為了避免運輸物流及地緣政治風險的衝擊，各地都推動本地化製造。在這個新趨勢下，過去以「世界工廠」見著的中國，製造業面對訂單與資金流失的問題，勞動市場不穩，得設法撬動內需補位，爭取時間實現產業升級轉型，始有望在這場全球大洗牌中重新找到立足點！

自加入世界貿易組織之後，中國憑着成本優勢，發展成「世界工廠」，中國商品行銷全球，成為全球第一大貿易國及第二大經濟體。這有賴全球一體化下，西方利用亞洲的廉價人力和土地資源滿足生產，長年坐享低通脹、高毛利，而包括中國等亞洲國家亦藉着吸收外國技術和資金，發展本地經濟。

不過，新冠疫情期間，全球防疫政策並不一致，使部分地方因防疫弄得生產與物流停頓，出口受阻，影響全球商品供應。尤其是中國這製造大國在「清零防疫」下，汽車零件出口受阻，影響不少外資車企生產，更給各地製造商上了重要一課，就是反思重要部件供應依賴外求或單一供應的風險，尤其中國成本優勢已淡化，依賴中國供貨的生產模式得思變。

當然，中國亦早謀應對，2015年已提出「中國製造2025」的目標，作為實現「製造強國」戰略的10年綱領，至今中國在製造業知識產權、技術自主等方面有明顯進步，例如在全球新能源汽車、電池及光伏產業已建立全球領先地位。惟所謂「槍打出頭鳥」，以政府主導的中國經濟發展神速，對自由經濟的美國構成威脅，故美國向華發動貿易戰，再在掌握優勢的晶片業下手，叫停高端晶片及相關設備對華供應；即使債務天量，美國仍在大灑金錢補貼本地晶片企業在美生產，同時邀台灣企業在美設廠，並將內地生產線遷往印度、越南等地。

為了適應中美博弈的國際形勢，最近日本及南韓加強戰略合作，日本更擬補貼南韓廠商在日本建晶片廠。可見中國的製造業被競爭者「大包圍」，四面楚歌，既面對技術瓶頸，又面對地區激烈競爭，人才與資金外流，加上今年首季經濟重啟的大反彈勢頭已過，4月經濟數據遜預期，反映內部需求不足。內外交煎，正是中國經濟如今的寫照。

無可否認，14億人口的內需市場是中國的「王牌」，惟隨着人口老化，龐大人口由增長動力逐漸變成負擔。得加速推動產業升級改造，向高增值、技術自主、服務型製造等方向發展，並推動互聯網、數碼與綠色環保等新經濟發展以彌補增長缺口，優化社會資源與經濟結構，利用「雙循環」重建新增長點。

說到底，全球化發展基礎已失，國際利益分布面臨大洗牌，中國昔日「世界工廠」如魚得水的繁榮日子已成過去，惟要重構出新發展模式實非一朝一夕，面對美國與其盟友的窮追猛打，轉型之路曲折險阻。有心理準備中國的苦頭未隨疫情而盡，得繼續勒緊褲頭過日子！