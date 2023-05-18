世界視線：東亞國家兩分　人口因素關鍵

泰國剛剛大選，備受年輕人擁戴的前進黨得票最多，推翻了保守的執政黨，也超越同樣偏向於年輕一代的反對黨為泰黨，最多選票的兩黨領導者都屬年輕的政治家，從政不久。相對而言，日本自戰後差不多無斷續執政的自民黨，卻是以農村與年長者支持為主，年輕人在該國民選政治裏沒有強大的政治代表。

泰日兩國的政治趨勢反映着兩者人口結構中老化的不同程度。日本是最嚴重，65歲以上的長者佔近30%，雖然人口總數下降，但壽命居全球前列。今後該國長者人口比例只會進一步提升，保守的政治傾向只會加強，除非出現政變，否則不可能改變。所以代表較年輕都市人口的民主黨，過往執政只是曇花一現。

泰國人口還屬年輕，65歲以上長者佔總人口比重現為14.5%，10年前為9.2%，老化速度也快。但因為軍事政變帶來的專制，促使中青年人口和城鄉社區同時反對軍政的保守政權，年輕人口的政治作用才凸顯出來。可正因人口加速老化，新政府若未能扭轉經濟頹勢，單靠年輕人的衝勁，未必可保民主。大有可能如緬甸般，人口多為年輕，長者人口只有6.6%，年輕一輩的政治訴求卻深受軍隊專政壓抑。

東亞的政治形勢與人口老化關連不少。除日本老化之外，香港長者比例為19.6%，南韓16.6%，台灣15.1%，中國內地12.3%，與泰國同屬一個類別。傳統工業化的人口紅利已逐步失去，老化的趨勢對經濟進一步增長產生很大的壓力。且與老化帶來社會福利增加構成矛盾，隨之產生政治與經濟的矛盾。人口老化不易作反，年輕與長者人口的利益衝突卻會形成政治對立，也不是泰國紅黃對峙時的城鄉對立，而是變成城鄉近乎一致的政治二分。

但以日本為例，也因現時這些政體的傳統保守背景，今後多趨向於保守，壓抑激進改革。即使台灣有獨特歷史因素，台獨治下亦漸演變為借政權重劃社會財富，年輕一輩亦漸從民進黨政權淡化出來，這或許是人口老化加速帶來的政治後果。

東亞以外，東南亞各國人口還是相對年輕，最年輕的是寮柬。東亞與東南亞便從老化差別演變為人口紅利推動的經濟發展差別，也因年輕一輩的政治訴求相信會愈來愈大，與現有政權會有頗大的矛盾。年輕人的訴求能否疏導或鎮壓，可能便決定東亞區域今後的發展。

研究所所長 陳文鴻