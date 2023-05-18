娛圈單打：至親接連離世　天后情歸何處

韓劇天后河智苑演而優則畫，最近踩過界開了首個個人畫展。她透露8年前開始畫畫，4年前認真創作，期望未來在海外也能舉辦畫展，並與不同的藝術家合作。

河智苑成名甚早，以性感形象初踏影壇已贏得多個新人獎，香港觀眾對她亦十分熟悉，經典災難片《海雲臺》、韓劇《秘密花園》、《奇皇后》俱是她的代表作。近年天后沉迷畫畫，卻因畫風抽象，曾惹來外界熱議。

皆因智苑雖然事業得意，但家庭方面卻噩耗連連。2016年，父親因心臟麻痹突然離世；然後演員弟弟、曾演出過《成均館緋聞》的田汰遂，也在2018年1月自殺身亡。弟弟離世對她打擊極大，傷心得停頓演藝活動數月，期間透過IG不斷發表畫作發洩情緒，卻被指用色混濁、風格詭異、筆觸混亂，又傳出可能患上抑鬱症，真係大吉利是。

幸好她非常堅強，很快收拾心情，去年主演韓劇《謝幕：樹立而死》收穫不俗口碑。今番以畫家身份示人，同樣精神奕奕。不過，44歲的韓劇天后至今小姑獨處，連緋聞也鮮有傳出，不禁又令人替她的人生大事心急。

她早年曾與紅極一時的男團H.O.T成員安七炫傳緋聞，但有指男方玩弄感情，關係無疾而終；此後就以同玄彬拍戲傳出撻着最似層層，但終究一場空；數年前無厘頭同台灣男星陳柏霖爆出熱戀，得啖笑。究竟天后情歸何處？有指她初出道的性感形象太深入民心，雖然今日早就不用靠除衫吸睛，但韓國人出名保守，可能因此情路不順。天后則強調自己並非不婚主義者，一切隨緣。