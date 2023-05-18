這場俄烏之戰和美國率領西方及世界盟友全面制裁打壓俄羅斯，引發了「去全球化」和「去美元化」兩枚巨雷的爆炸。二戰後由美國主導，令美國獲得最大霸權利益的所謂「國際秩序」被炸得搖搖欲墜，有解體之虞，這是美國自作自受，自食惡果。

所謂世界經濟全球化、美元化和美國霸權是一體兩面，興衰與共。世界第一波全球化發生在19世紀末、20世紀初，這時的國際資本如初升的太陽，自由主義和經濟融合金光燦爛，生產力的發展大幅降低了運輸和通訊成本，金本位維持了固定匯率，資本在帝國保護下得以實現低風險的自由流動。

然而，這時的帝國主義已走向財閥壟斷階段，對全球市場的爭奪更加激烈，發生了兩次世界大戰，兩戰之間出現了世界經濟大蕭條，全球貿易萎縮至100多年前的1800年的水平，資本流動乾涸，各國政府採取嚴厲的貿易保護政策，高徵關稅、實行資本管制，各經濟體之間被分組成區域集團。德國、日本和意大利，與美國、西歐及蘇聯三者之間爭奪資源，「生存空間」尖銳激烈，終於二戰爆發！

二戰結束，美國、西方和蘇聯成為贏家，但因蘇聯經濟實力始終和美國西方相差甚遠，在第一波全球化中影響甚微，二戰後的國際秩序只能以美國西方定下的規則為主導。在此局勢下，蘇聯冷戰時代處於下風，漸漸地對自身的制度和治國理政失去信心，被美國西方自炫的「普世價值」所忽悠，盲信美西，改旗易幟，犯了顛覆性的錯誤，亡黨亡國。美國乘勝追擊，在科技高速飛躍時代，美國制訂規則的全球化開始了第二波，美元化順理成章，雄踞稱霸地位。

全球化、美元化經不起世界政經局勢的百年大變，和美國自身經濟、社會結構性矛盾的剝蝕，美國更想不到中國和「金磚國」異軍突起，大大分薄和衝擊美國市場。現在輪到美國像當年的德意日那樣，要通過發動戰爭來打擊對手，保住其霸主地位了，然而鹿死誰手，還未可知也。