正論：首發暑熱警告　指引於事無補

踏入夏季，酷熱日子陸續有來。鑑於社會關注戶外工人中暑之聲高漲，港府亦不得不擺出重視姿態，煞有介事設立指引，昨日首度發出黃色工作暑熱警告。然而，指引沒有法律約束力，昨日亦沒有工人受惠，說是形同虛設也沒有誇張。

勞工處在本周一設立工作暑熱警告，分黃、紅、黑色三級。昨日下午1時50分發出首個黃色工作暑熱警告，維持兩小時。黃色警告下，即在戶外、沒有冷氣的室內地點，或在發熱設備附近，部分工作環境熱壓力頗高。僱主應為員工採取適當防暑措施，建議「極重勞動」行業如紮鐵、棚架工人，每工作15分鐘，休息45分鐘；搬運、釘板、混凝土工人等「重勞動」工種，工作半小時後，應有半小時休息；廚師、送貨工人及清潔工「中等勞動」工種，工作45分鐘，應休息15分鐘。

儘管勞福局局長孫玉菡曾在有關指引設立之初，信誓旦旦表示，若發現僱主刻意不遵從，不排除作出檢控。但別說有關指引純屬建議，不具法律效力，當局可以引用甚麼條例作出檢控，令人懷疑；就說昨日首發黃色警告期間，既不見勞工處主動巡查，地盤工人更對發出警告毫不知情，沒有獲得休息安排。由此可見，有關指引只是一紙空文，僱主沒有遵從，工人沒有受惠，就只有港府自我感覺良好，以為推出指引、發出警告便功德圓滿，顯示出官僚關心工人權益，並非一面倒向僱主傾斜。說到底只是自欺欺人，虛應故事。

事實上，特區政府一直嫌貧愛富，政策偏重商界利益，打工仔權益只是作個關心狀而已。工作暑熱警告固然如此，當局對其他工業亂象同樣漠不關心，非要到「死人冧樓」的地步不肯亡羊補牢。以去年9月安達臣道地盤冧天秤導致3死6傷的極嚴重工業意外為例，反映勞工處長期對地盤安全不監不管，承建商草菅人命已成常態。當局延至今年3月才對相關持責者提出67項檢控，看似風風火火，卻被立法會議員踢爆，現行的承建商表現記分制度和懲罰機制透明度不足，檢控了甚麼人外界無從得知，可見港府依然不脫走過場的作風。

數字足以說明問題。2021年建造業意外死亡達20多宗，去年最少有11宗，涉及13名工人死亡。惟罰款數字卻逆向走低，由2020年至今，建造業與致命意外有關的定罪傳票平均罰款僅20,974元。香港自詡法治之區，一條人命卻僅值兩萬元，叫人情何以堪！儘管立法會早前通過修訂職安健條例，勞工處可循「可公訴罪行」檢控違例僱主，最高罰款由50萬元調高至1,000萬元，最高監禁刑期亦由一年提高到兩年。問題是，若法庭輕判不改，則最高罰則定到多高也是徒然。

工人的命也是命，工業意外一宗也嫌多。很可惜，理想很豐滿，現實很骨感。在香港，由官員到承辦商皆以資本利益為依歸，工人的權益根本不受重視。即使港府又是設立指引又是修例，充其量只是遮羞布，改變不了骨子裏的重商態度。