美國一直在與中國打地緣政治的攻防戰，在中國的周邊鄰國建造反華勢力，北方是蒙古，西邊是中亞各國，主要是二度顏色革命的吉爾吉斯斯坦，現在是哈薩克斯坦，南部是東南亞各國，緬甸、菲律賓及泰國。

美國的方法是協助當地推行民主選舉，開放政權，大力扶助各方資助的非政府組織（NGO）發展，甚至不惜由美西方駐該國的大使館直接指揮、培植和壯大親美勢力。在選舉時，美國在背後策動，力圖使反對派上台，改變當地政權，轉為親美。若選舉不成功，還可動員NGO，進行騷動，用顏色革命形式，內外結合，推翻民選政權，威逼利誘使親美勢力掌權。

哈薩克斯坦對美開放多年，美國滲入當地的社會，不少大學由美國資助，教授來自美國，NGO的勢力更是中亞五國之冠。西方教會勢力與NGO、西方政府機構一起用各種軟方法影響社會對西方的態度，左右政治的發展，配合美國在軍政體制內部的策反。去年的騷動已有顏色革命色彩，依賴俄羅斯、中國介入才可平復。最近，俄羅斯與哈薩克斯坦有所衝突，使反俄親美勢力可乘機活動。

對中國來說，與哈薩克斯坦的關係一失，中國西邊的屏障，與中亞的連接，以至中歐班列的通道，便大大受損。哈薩克斯坦轉向親美，吉爾吉斯斯坦便可能再有顏色革命，或南北紛爭再起，塔吉克斯坦的反恐前線也會動搖起來，中國西邊防線可能崩於一旦，而伊朗與沙特阿拉伯和解帶來中東西亞變局亦受牽連。美國在巴基斯坦支持的伊斯蘭分支，巴國塔利班和俾路支分離主義分子，肯定會呼應而大肆活動擴張，骨牌效應巨大。

南部的緬甸，昂山淑姬執政後期依賴澳洲顧問，日本的經濟援助與政策規劃，西方介入程度極深。而當地西方組織的NGO更如水銀瀉地，在社會與政府各個層面深度介入。軍事政變或可阻止親美勢力變更政權，但復辟危機仍在，與西方制裁的鬥爭仍然難以克服。經濟不穩，政治難穩，更何況邊境上民族矛盾嚴重。

菲律賓已失，餘下的泰國，大選形勢不清，但執政的軍人政權失利，新上台的政黨會否繼續與華合作的外交政策，頗成疑問。民主選舉加民粹主義，正好讓西方用各種假消息來迷惑，製造危機。菲律賓失，南海面對美軍直接威脅。泰國變天，中南半島難守，中國正面對頗大的挑戰。