中日防長近日通話，國防部長李尚福和日本防衞大臣濱田靖一，首次使用中日防務部門海空聯絡機制熱線，象徵今年3月建成的直通電話正式啟用。在日相岸田文雄揚言「台灣安全是全球問題」，又密謀今日在廣島召開的G7峰會，將針對「台海和平穩定重要性」載入領袖聲明之際，中日保持軍事溝通，反映雙方皆保持理性，中國亦沒有將日本提升至美國反華、不瞅不睬的層面。

然而，岸田內閣針對中國的動作並無稍歇，一方面不斷提升國防預算，2027年前將翻倍達到GDP 2%的水平；另一方面繼續拿台灣問題說事，皆在在反映日本盲目跟隨美國反華已成既定「國策」。當地去年有民調顯示，日本人親台佔46%，親中國大陸只佔3%，在所有亞洲國家之中墊底，反映美日抹黑中國收到很大成效，「中日友好」這支歌仔幾成絕唱。

台灣民進黨政府當然樂觀其成，還經常向民眾灌輸「台灣有事」，除了美國會幫拖，亦等於「日本有事」，日本也會軍事協防台灣。但別說美國隔三差五就做一次兵棋推演，每次結果都是美國損兵折將，解放軍成功登島；就說日本軍事力量同中國就有極大差距，即使大幅增加國防預算亦不是中國嗰皮；何況中國、北韓、俄羅斯均是區內擁核國家，小日本憑甚麼護台？憑甚麼與中國硬碰？

其實，「台灣有事」不但美國無能為力，日本同樣愛莫能助。君不見，美國不停向台售武，近日更擬批出5億美元軍援台灣，加上層出不窮的美軍大敗兵棋推演，無非告訴台灣人，「阿共」打來是台灣自己的事，自己執生，美國頂多提供武器。美國尚且如此，小日本何德何能護台？台灣人與其被民進黨愚弄，不如趁明年總統大選將台獨工作者踢走。