鄧小平有句名言，說「中國要警惕右，但主要是防止左」，套用同樣道理，今日香港要提防「深黃」之人，但更重要是避免「深藍」者的為禍。2019年反修例風波開始，香港就有了黃藍之說，反政府的稱為「黃絲」，親建制的稱為「藍絲」。支持特區政府依法施政者，當然比搞事的「黃絲」為佳，但藍得過分卻是走向另一極端，所造成的負面影響亦不容小覷。

香港公共圖書館以至部分學校圖書館，近期掀起了掃除毒書運動，反動分子黎智英、戴耀廷等人的著作固然早已下架，尤有甚者，就連海外華人學者余英時的學術作品亦不能流布。余英時大半輩子以反共為職志，部分著作過分渲染美歐民主的優越性，他的書被禁，權當能說得過去。然而，好些學校圖書館卻無限上綱，竟然把魯迅、奧威爾等人的名著也撤下來，對書籍審查的嚴謹程度，甚至遠超於內地圖書館，此舉豈不讓人失笑？

雖然反修例風波早已結束，但是香港的黃人尚未走光，不少更潛伏在政府及教育機構。這幫人不安好心，會假裝成特區政府的粉絲，積極支持掃除有毒言論，進而天天提出禁這禁那，務求掀起文革之風。他們不是當真為港人設想，反倒是存心為害，試圖破壞香港的國際形象。反對派稱這批人為「加速師」，意思是要加速香港步向死亡。

對於黃人「加速師」，我們固然要提防，但是有另一類人「藍得發紫」，以「寧左勿右」為人生信條，對於他們，建制中人更要小心在意。「深藍」者大多本心不壞，只是好心做壞事，過分解讀中央以至特區政府的平亂政策，有理無理都嚷着要大動干戈，這樣的人若然不加約制，破壞力或許更甚於「黃絲」。