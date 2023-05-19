烏克蘭總統澤連斯基上周在梵蒂岡會晤天主教教宗方濟各，他向意大利傳媒表示：「恕我直言，我們不需要調解人，我們需要的是公正的和平。」戲子總統既然獲德國宣布對烏提供27億歐元的武器援助，這刻已是注滿了雞血，連此前表示「對中方試圖為和平斡旋感鼓舞」的言論也踢到一邊去，埋頭埋腦只求拍戰爭大片，這就是他說的「和平」。

在這場「俄歐戰爭」中，沒錯，當柏林政府向烏送上自俄烏衝突以來德國最大規模的對烏軍援，莫斯科要應付的已是龐大的歐洲，此所以法國總統馬克龍日前對俄羅斯作出點評：「地緣政治上已經失敗了」、「俄羅斯不應該贏得這場戰爭」。同一個馬克龍去年3月還在說：「俄羅斯及其人民需要受到尊重，沒有俄羅斯的參與，歐洲大陸就不可能實現長期和平。」現在歐洲是只能實現烏式戲子總統的和平，馬克龍那句：「這在兩年前都是不可想像的。」所指的其實就是這種形勢的轉變。

澤連斯基指戰爭發生在烏克蘭，和平計劃必須由烏克蘭決定。美國以往出兵伊拉克、敍利亞、阿富汗，如果西方當年都能以今天軍援烏克蘭的精神介入，歷史會否改寫？當然，天時、地利、人和，何以天時居首？俄羅斯沒法在俄烏衝突中閃電獲勝，隨着歐洲已捱過了冬天，能源問題暫時不再成為後顧之憂，這就是柏林政府大輸雞血，以及上月聯合國決議案包括譴責俄羅斯侵烏內容時，何以出現與俄友好的國家投下贊成票。

俄羅斯的情況極為不妙，作為擁核國，它對使用核武很克制，卻沒有後援為其送上源源不絕的武器，這仗怎麼打？雖然中國欲就政治解決烏克蘭危機與歐洲多國進行溝通，惟戲子總統只不過藉此揼波鐘，以實現他剷除普京政權的流血式和平。