功夫茶：走塑運動慢十拍　回收減廢欠對策

塑膠嘅發明，冇錯為人類日常生活帶來好多便利，之不過時至今日，又為環境污染造成無窮災難。「塑害」處處，從野生動物到海洋生物誤食塑膠，早已敲響生態危機警號！為咗解決塑膠垃圾引起嘅環境問題，世界各國無不展開減塑行動。

呢嗱！香港都有，政府至叻寓禁於徵，好似去年尾落實膠袋徵費由五毛錢加至一蚊雞，以及搞極都難產嘅垃圾徵費等，可惜多數市民好似冇乜感覺，塑膠製品如即棄餐具、膠樽依然隨處可見，香港翳熱空氣，依然充滿膠味！

各位，有政黨早前進行問卷調查，顯示四成市民每日均使用即棄塑膠，而逾四成人過去一個月冇使用回收設施，當中原因包括回收後嘅回贈唔吸引、回收地點唔方便、回收設施不足等。其實，減塑唔單止係政府或企業嘅責任，每個市民都應該參與，可惜政府推行環保政策，喺呢方面欠積極，又冇起帶頭作用，市民又點會上心入腦呢！

嗱！有議員表示，市民環保意識雖高，但「知行未合一」，知道係冇用㗎，最緊要力行！明知一次性即棄餐具浪費又破壞環保，可是有幾多人會自備餐具，甚至主動唔要？有嘅，不過屬稀有動物囉！是以議員指政府要做更多工作令市民身體力行，又指香港嘅「走塑運動」比其他國家慢咗10年！其實止唔止吖？計唔得咁多囉，功夫茶倒希望高官和議員們亦能起帶頭作用，譬如自備餐具及常攜購物袋！外出食飯，食剩嘅會打包唔浪費，市民知道高官及議員們原來都係環保力行者，上行下效，點都有啲垂範作用！

調查顯示，市民最常使用即棄塑膠嘅種類係膠袋，好似食物袋、垃圾袋，有成31.1%；其次係飲料容器；第3位係即棄膠餐具。確實有市民積積埋埋成個廚房都係即棄餐具，咁上下日子又係成批丟落垃圾桶，呢啲壞習慣應該要改！主動拒絕即棄餐具，已經係為環保出一分力，何樂而不為？

呢！講到使用塑膠回收設施，最多市民使用屋邨或屋苑嘅「塑膠回收設施」，佔24.6%；其次為「綠在區區」回收環保站及「入樽機」。冇使用回收塑膠設施嘅市民當中，29.9%認為主要原因係回收後嘅回贈唔吸引，其次係回收地點唔方便，以及回收配套設施不足。議員都指出，回收機經常出現「食飽咗」和損壞程度高嘅情況，其實，「綠在區區」又未必就喺你樓下或附近，叫市民捧住啲膠樽廢紙去，真係好唔方便，所以成效有限。政府回收減廢根本就欠對策，市民未能「知行合一」，應怪政府鮮有喺推廣及教育上下工夫，推行時又經常有頭威冇尾陣，市民根本唔會覺得走塑有幾重要，亦唔知救地球更係為子孫百代造福！功夫茶都在此呼籲：走塑從自己做起！