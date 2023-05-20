烏克蘭戰爭已陷入膠着的拉鋸戰。

美國和北約以遠程武器供烏，烏軍開始襲擊俄境，可是在美國的約制下，不敢真的把戰爭挺進俄境。烏克蘭只是試探，向美國、北約不斷爭取，希冀可放手讓其攻俄。可是，俄羅斯也不是坐以待斃，還有美國估計不到的大量巡航導彈、高超音速導彈，三兩天便大舉空襲烏克蘭，重點是破壞北約輸送的軍火。結果，5月13日俄國無人機偷襲烏克蘭西部赫梅利尼茨基地區，擊中烏軍接收北約輸送來的武備倉庫，可能並包括英國提供的貧鈾彈，洩出的輻射污染當地。另外，美國供應的愛國者防空系統亦被空襲受損，早前宣稱愛國者防空系統對烏克蘭空防的巨大作用，便被實戰否定。

當交戰雙方開始改變戰術，擴大戰爭的範圍，美國和北約支持烏克蘭，主要是各種先進與傳統的武器，但俄羅斯不斷用空襲手段將之毀滅，烏軍便無以為繼，戰場攻守俱不利。即使有美國的電子戰助陣，俄軍以高超音速導彈對付，防範不易。武器供應不到前線，烏軍怎樣防守？更不用說反攻。戰場勝負便轉而集中於空襲與防空，美國和北約沒法阻擋俄羅斯的不斷空襲，烏克蘭戰爭便很難有烏軍戰勝的機會。但與此同時，俄軍沒有進行決定性大戰的能力，戰場上進度慢，死傷代價太大，俄羅斯不可能有決戰的決心。

於是，烏克蘭一方，要看總統澤連斯基能否堅持力戰，甚或進攻俄境？會否因他的堅持令美國、北約把他撤換，以促和談？俄羅斯一方早已公開願意和談，只要美國能改變澤連斯基的強硬立場，和談相信立刻可成，烏戰便進入韓戰談判的模式，戰爭即可停止，改以政治角力，各方都可解除戰爭的壓力，實際便是眾贏，而不是現時的零和遊戲，美國與澤連斯基要求全勝。

國際上亦已看到形勢正進入僵局，中國出來斡旋是看準時機，天主教教宗也公開願意斡旋，澤連斯基都同樣拒絕。剛剛非洲6國也出面協助，訪問莫斯科與基輔。國際上提出斡旋、要求和談的聲勢在加強。美國和北約以為提供先進導彈、無人機便可屈服俄羅斯，可是事與願違，戰情還是陷於膠着。連特朗普也誇言可24小時內解決，拜登政府可能難以再堅持下去，等待戰場上的烏軍轉機。

戰事愈是膠着，和談的機會愈大，國際社會正在焦急地等待。