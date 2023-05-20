台灣當局和美國都很清楚，在目前的形勢下不能宣布「台灣獨立」、「台灣建國」，或是像陳水扁執政時搞「台獨入憲」，因為這樣會立刻招致大陸「武統」。他們搞的「台獨」是「變相台獨」，是打着「中華民國」旗號搞「台獨」，讓台灣在國際社會成為「主權獨立國家」。

然而，這種「變相台獨」，北京也絕不允許，絕對會堅決打擊，必要時照樣武統台灣。「統一」這個終極大目標，是不會被任何巧立名目的「變相台獨」所惑的；只要是對統一祖國構成破壞、阻撓、干擾的任何言行舉動，都是分裂行徑，都是干犯了《反分裂國家法》和《國家安全法》，大陸都會興兵討伐，一舉滅除，並施法律嚴懲。因此，台灣當局和「台獨」勢力，不要以為只要不公開表明或製造「台獨」重大事件，大陸就不會動武。

事實上，只要台灣當局反對國家統一、抗拒國家統一，就是在堅持分裂立場，造成國家分裂局面，大陸就會先禮後兵，明確提出兩岸統一商談。若台灣方面拒絕或企圖拖延蒙混過關，大陸就會施加各方面特別是經貿、軍事壓力，實施困台、鎖台，逼台灣談統「就範」；再不行，那就只能武統「侍候」，完成統一。

這件事總會在一個時間節點發生，目前形勢看，台灣2024年大選正在朝這個時間節點推進。解放軍不僅做好了為時頗長、詳盡周詳的海陸空實戰軍演，取得了所有軍事行動情報資料，做好了隨時打有準備之戰、有把握之戰，而且最近推出的「台灣對大陸設置貿易壁壘」調查，也為困台、鎖台做好了準備。這些經貿困台、鎖台壓力一旦實施，軍事壓力進一步升級，就意味着大陸對台灣發出了「商談統一」的最後通牒，不容台灣再拖以及指東說西。

因此，台灣今次大選可謂到了生死關頭——選上能和大陸談統一的人，就是生；選上抗拒統一的人，就是死。