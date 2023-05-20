近日俄烏戰場上傳出兩則戰報，一則是烏克蘭聲稱成功攔截18枚俄羅斯導彈包括6枚匕首高超音速導彈，一則是俄國宣布以匕首高超音速導彈摧毀烏國一套美製愛國者防空系統。孰真孰假，稍有常識的人都不難判斷。如果烏軍偶然攔截一枚高超音速導彈，並不奇怪，但一次攔截6枚，明顯是在吹牛。相反，俄軍摧毀愛國者防空系統已得到美方證實，一點也沒有造假。

兵者，詭道也。交戰雙方互相誇大戰果是很正常的事，一般是為了激勵士氣，但好像烏克蘭那樣慣性吹牛，則只能自欺欺人。在此之前，烏軍曾宣稱首次以愛國者成功攔截一枚高超音速導彈，作為全球首例被視為意義非凡，結果發現擺了一個烏龍，烏軍攔截的並非甚麼高超音速導彈，因此鬧了一場笑話。沒想到這次更離譜，烏軍吹噓一次攔截6枚匕首，如此輝煌的戰果連他們自己也不相信。「匕首」和「愛國者」，正如矛和盾的關係，事實證明盾根本防不了矛。

有人算過一筆帳，日前烏軍為了攔截俄軍的導彈攻擊，一口氣發射了32枚愛國者導彈，總共花費近兩億美元，連同被摧毀的愛國者防空系統，這張帳單實在不便宜。現代戰爭就是燒錢的遊戲，烏克蘭若不是獲西方國家集體力撐，可能一天也挺不下去。怕只怕，西方國家也有自己的算盤，各懷鬼胎，不可能沒完沒了提供援助，烏克蘭戲子總統到處乞討，這種日子未免太憋屈。

中國政府提出和平方案後，烏方曾積極回應，口風稍為鬆動。但最近也許是西方援助加碼，單是德國就追加27億歐元軍援，烏軍頓時雄心勃勃，誓言大反攻收回失地，對中方的和平方案不屑一顧。按照烏方的說法，不會接受任何為結束俄烏戰爭而喪失自身領土的提議。在此情況下，中方勸和促談的斡旋恐怕是白費力氣。

說到底，這是一場代理人戰爭，烏克蘭只是美國的棋子，一切身不由己。美國不讓停戰，烏克蘭只能繼續打下去；美國要求戰至最後一個烏克蘭人，戲子總統只能繼續驅使國民當炮灰。美國策動這場戰爭的目的是消耗甚至擊垮俄羅斯，在還沒有達到目的之前，是不會輕易收手的。更何況，美國壓根兒不希望中國和平計劃成功。中方促成沙特與伊朗和解，已令老美面目無光，若再促成俄烏停火，老美豈不是顏面掃地？