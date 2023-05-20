早前美國總統拜登言之鑿鑿，自謂開百年歷史先河，首次有在任白宮主人出訪太平洋島國。他原本打算訪問的目的地，是巴布亞新幾內亞。巴國為了迎接拜登，在半年前已經做準備，甚至將他抵埗的日子定為公眾假期，務求營造出舉國同歡的氣氛。然而，近期美國政府陷入債務危機，在舉債上限額度的問題，民主、共和兩黨爭持不下。事前有記者問拜登，會否取消部分外訪行程，專心處理兩黨糾紛。當時的拜老頭信心滿滿，聲稱一切問題都在掌控之中，外訪活動不受影響。

詎料言猶在耳，數日前白宮卻突然宣布，拜登取消訪問澳洲和巴布亞新幾內亞，須急急回國處理債務危機。原本講好了的百年創舉，說取消就取消，巴國人民滿腔熱誠，換來的卻是一盆冷水。美利堅堂堂大國，總統竟然說話不算話，外交決策朝令夕改，此舉未免讓人失笑。

不過，今次的問題也不能全怪拜登，美國民主制度發展至今，已經變得荒腔走板，兩黨互相傾軋，不停抽對方後腿，使社會終日無寧。美國總統以為可以掌控局面，其實局面正在失控，好端端的國會山莊，幾乎淪為鬥鬧場。

美國國債上限問題，是世界上最無聊的政治把戲，國會名義上為債務設限，但是任何人都知道，設了也是白設，最終一定會通過決議，提高上限額度，否則整個聯邦政府以至國會議員，都要嗑西北風，但國會每年或隔年，都要為走這齣過場戲而大吵一場，如今亂子愈鬧愈大，甚至逼得總統要食言而肥，臨時取消外訪活動，真可謂丟人！昔日，香港有補充教材描述西方政治，說是「政黨惡鬥，人民當災」，如今看來，編者實在頗具先見之明。