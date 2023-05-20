內地脫口秀演員李昊石在演出期間涉侮辱解放軍，遭永久禁止演出，並面臨警方立案調查，最重恐囚3年，其所屬公司亦罰款逾1,335萬元人民幣。幽默感與聰明有着密不可分的關係，上述涉事的梗並不好笑，被罰逾千萬元並葬送演出前途，這已反映當事人是否聰明，也間接反映是否具幽默感了。

李昊石上周在演出中提到領養兩隻野狗，形容牠們在追松鼠時「作風優良，能打勝仗」，明顯是衝着官方早前曾提出的「能打勝仗，作風優良」的強軍目標而來。以野狗來與保家衞國的軍人相提並論，這並非幽默，這是硬滑稽、是小丑。

做脫口秀演員不能沒有觀察力，此前有中國青年因應中印邊境衝突發表侮辱解放軍士兵的言論，前年在杜拜落網。脫口秀演員在北京演出，講說話如此不經大腦，他難道以為可全身而退？難為黃絲KOL還說當局欠缺幽默感，在這種土壤裏又如何孕育出優秀創作，這完全是藝術領域中的盲毛之語，將潑婦罵街捧成了幽默。皆因脫口秀演員今日毫沒來由的嘲笑保家衞國的軍人，明日可以恥笑捨身救人的俠義市民，這根本與幽默拉不上半點關係。何況，涉事脫口秀演員已在社交平台發表道歉聲明，承認錯誤並表示會重新學習和反省；涉事公司亦承認李昊石在演出中的比喻不當，向社會大眾真誠致歉，已在演出當日對涉事演員作批評教育，要求他深刻反省。黃絲KOL又試圖帶甚麼鬼風向呢？

事實上，幽默感應該用於值得譏諷的對象，本欄日前提到移英黃人，也曾經以狗來比喻，但這是因為移英黃人自己說自己「寧做英國犬」，這是以黃人之說話來嘲笑黃人，這才是幽默；以野狗來開軍人玩笑只是低級趣味，這等人士遭永久禁止演出，這才是有利真正的幽默創作。