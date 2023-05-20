七國集團（G7）是全球7個主要工業國開會討論政策的論壇，自上世紀70年代萌芽，由5個國家到8個國家，本來是經濟為主導，最終卻因克里米亞風波排擠俄羅斯，現時維持7個成員，其實都是西方以美國為大哥圍爐取暖，今時今日，沒有中俄參與，還有代表性嗎？

不過有些國家還是很想加入，以顯示自己是經濟大國，與美歐特別是日本平起平坐，南韓總統尹錫悅連番親美動作，又不惜貼錢與日本改善關係，明顯是希望兩個經濟大國可以多加說項，讓泡菜小弟加入，「榮升」G8成員，為自己政績貼金。

可是，G7峰會昨日在日本廣島召開，主要討論範圍落在如何拆解俄烏問題，才沒有空理會南韓的願望。日本首相岸田文雄早前已經潑冷水，說沒有進行過相關討論，數天前美國國務院發言人亦斷言峰會沒有計劃談論成員國變化，看來尹氏的如意算盤打不響了，獲邀參加峰會，只是臨時演員角色。機關算盡的尹錫悅，知道日本是加入G7的阻力，找財團墊付日本強徵勞工賠款，在國內引爆怒火，現在加入G7無望，攀比日本失敗，可說是賠了夫人又折兵，他自己不尷尬，別人也代他尷尬。

同總統不同命，同樣是近月連番外交發功，烏克蘭總統澤連斯基趕緊見了G7成員國法意英德的高層，據說還會親自到日本，或線上發言，篤定是今次峰會的特別嘉賓，甚至比主角更搶戲。演員出身，澤氏最懂得如何把握時機搶焦點，尹錫悅還是要多多學習。澤連斯基幾乎每次出行都有收穫，今次看是大禮物或小心意而已。峰會預計亦不會就北韓導彈預警訊息達成新協議，尹氏兩手空空回國，又要面對國民冷嘲熱諷。其實南韓想更上一層樓，借東風更合時宜，何解要當西方的僕從？