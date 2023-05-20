美聯儲激進加息不但引發美國銀行業危機，而且導致企業融資成本上升、經營困難，更引發多重危機，包括商業地產亮紅燈、銀行倒閉、企業破產、外溢效應等。加息增加了企業融資成本，引發破產潮。最近，美國有至少7家大型公司申請破產保護，包括媒體新貴Vice Media。這家公司的市值曾高達57億美元，超過同時期的《紐約時報》，但如今將以2.25億美元的價格「賤賣」幾乎所有資產。

銀行倒閉 企業破產

美國公司破產的速度創下2008年金融危機以來最快紀錄，這些公司包括知名投資公司KKR旗下的醫療服務公司、家庭保安公司、化學品生產商、油品生產商、消防公司和生物科技公司。

在新冠疫情與加息的雙重衝擊之下，原本被視作「優質資產」的美國商業地產預期持續惡化。今年3月，黑石旗下價值5.62億美元的商業地產抵押貸款支持證券（CMBS）違約；4月，地產巨頭Brookfield的基金被爆拖欠12幢辦公樓合計超過1.6億美元抵押貸款。

另外，銀行業也受到拖累倒閉，今年3月至今，硅谷銀行、Signature Bank和第一共和銀行3家美國區域性銀行先後倒閉，主要原因是利率快速上升，損害了銀行的資產價值，同時促使儲戶取走存款用於投資。銀行業動盪導致商業銀行收緊放貸，進一步增加企業融資難度，進而引發裁員潮和破產潮。

至於「外溢效應」，美國利率大幅上升，以及美元外匯價值的相應上升，導致新興市場和發展中經濟體借貸成本飆升，陷入債務危機。

美國企業因美聯儲激進加息承受巨大壓力，正就超低利率時代積累起來的沉重債務進行重新談判。加息導致企業經營成本上升，更難為即將到期的貸款和債券進行再融資，企業管理層也面臨投資者和債權人的更嚴格審查。近期在美國經濟下行的背景下，公司收入銳減，經營困難，不得不進行裁員，最終申請破產保護。

此外，標普全球本月公布的數據顯示，今年前4個月，全美總共有236家公司申請破產，是去年同期的兩倍以上，也是12年以來最高紀錄。

知名投資人表示，美國終有一天將因為不斷增長的國家債務而失去世界第一大經濟體的地位，「無論誰當選下一任總統，美國經濟都將在2025年之前出現問題」。

委內瑞拉早前表示，該國將尋求加入其他國家提出的「去美元化」倡議。許多拉丁美洲國家已在努力擺脫美元在對外貿易中的地位，將使用人民幣來結算從中國進口的商品，代替美元支付。

美國加息自食惡果，其兩黨在提高債務上限問題上陷入僵局，估計美國最快將於6月1日出現債務違約。屆時數百萬美國人恐拿不到工資，美國經濟將陷入衰退，全球經濟前景也將面臨新的風險。