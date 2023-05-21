正論：殺校刀光未見停　教育資源應重整

教育關乎社會未來，怎能輕率對待？世界上大部分發達地區的政府，皆相當重視教育工作，不但政策以人為本，且會不斷優化，與時並進。唯獨本港，教育制度因循守舊，資源分配不均，教學質素良莠不齊，多年來一直為人詬病，港府依然置若罔聞，放任教育界「弱肉強食」，未有適時介入。如今殺校之聲四起，教育界風聲鶴唳、人人自危，如何能全心投入教育工作？最終受害的，顯然是本港的下一代。

本港目前已有多所小學因收生人數未達標，下學年未獲准開辦小一，面臨「殺校」危機，當中不乏辦學歷史悠久的學校。面對香港學齡人口出現結構性下降，學校數目減少似乎在所難免，教育界與市民也不是不理解；之所以每每「殺校」皆引起爭議，主因之一是官方的態度問題。有收生不足的小學距離達標只欠一人，難免惹人同情，偏偏教育局墨守成規，拒絕校方的「特別視學」申請，使到校方不可再參與「小一入學統籌辦法」，自然讓人認為當局「不近人情」。

更要命的是，該校一批家長及學生昨早向局方提交申訴書，局長卻未有親自接見，僅派代表接收。須知道，教育工作最講求溝通與互動，不止是教與學的互動，還有老師與家長的溝通，倘若教師擺出一副高高在上的態度，勢必影響教學質素。偏偏，作為教育界之首的局長未有以身作則，反而成為反面教材，即使被人批評是「擺官威」，也難言冤枉。

殺校引發爭議的另一主因，在於教育制度千瘡百孔，多年來要求改革的呼聲不絕，港府卻猶豫不決。事實上，除了學齡人口減少，教育界同樣面對教師流失嚴重、教育生態惡劣等問題，可謂是百病纏身。然而有危必有機，目前正是時候，全面革新教育制度，來一次洗髓伐毛，各界也針對性提出「重設校網」、「小班教學」等建議。奈何港府選擇原地踏步，以傳統的「縮班殺校」傷害性手段加諸教育界。

學如逆水行舟，不進則退。港府的原地踏步，迫使學校面對殺校壓力時選擇自保，向教師開刀。教育工作人員總工會昨日披露，近期接獲不少關於教師合約的求助個案，其中有常額教師在校方威逼下，改簽為合約教師，結果薪酬待遇大減，公積金供款改為強積金計算，有薪病假亦由累計變成每月兩天。更有甚者，有合約教師被校方以解僱作威脅，要求轉職為教學助理。雖說學校為了生存，也有百般無奈，惟教師如此神聖的工作，竟也淪落至此，實教人悲哀。

試想像，倘若連教職也朝不保夕，教師陷於無盡煩惱之中，又如何能全心全意培育下一代？最終受害的，難道不是芸芸學子嗎？教育界並非商界，縱有競爭，卻不需要弱肉強食，畢竟教育的初心是作育英才，學生需要一個穩定的環境，方能健康成長。倘若「殺校」風波連綿不絕，每年定時發生，何止是學校，整個教育制度也會慢性死亡。