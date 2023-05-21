功夫茶：長者倒斃無人知　政府無能誰可依

本港人口老化嚴重，根據聯合國預測，到咗2050年，香港會成為全球人口老化程度最高嘅城市，有40.6%嘅人口為65歲或以上；有研究預計，到2032年，香港年屆65歲或以上嘅人口將達220萬。

或者唔好講到咁長遠，根據2021年人口普查結果，65歲或以上長者人口，比10年前急增五成，達到145萬人，料全港獨居長者數目高達15萬人。事實上，呢兩年出現移民潮，走嘅以青年及中年人居多，不排除佢哋丟低父母，令雙老家庭進一步增加。

基於以上種種原因，最近常出現獨居老人及殘疾照顧者缺乏支援而倒斃嘅新聞，香港儼然成為悲情城市！呢，早前沙田水泉澳邨單位發現老翁化骨屍體，意味死去多時，成大半年竟冇人發覺，要等到房署收樓開鎖破門先知。另一單發生喺荔枝角美孚新邨單位內，死者為一對父女，父86歲，女59歲。據悉兩人生前俱有長期病患，女兒需以輪椅代步，死因不明，仍有待調查。

事實上，全港估計有33萬名長者需要長期照顧，唔係人人有同住仔女、媳婿照顧或請得起外傭幫忙，是以乃有獨居長者「死咗冇人知」，而「以殘者照顧殘者」甚至「以老護老」並非罕見，如果照顧嘅係有智障或長期病患，不堪壓力而爆煲嘅倫常慘劇都時有發生，可見政府喺人口老化問題上欠缺規劃，更未能提供到位嘅服務。

嗱！有議員尋日就喺電台節目表示，香港社會面對人口老齡化，醫院及房署雖然有高危及獨居老人資料，之但係社工難以查閱並發揮服務；佢建議政府檢討提供轉介服務，社區關愛隊及重組後嘅區議會，應該思考如何發揮作用，要求為擔任區議會主席嘅民政專員設立「關鍵績效指標」（KPI），交代如何善用資源提供服務。

此外，亦有榮休學者認為，月內接連出現照顧者涉嫌謀殺及自殺案件，形容令社會傷心。佢指出，長者長期面對住屋、情緒及健康問題，惟因相關服務由不同政府部門提供，「有分工無合作」，敦促部門間改善協調及問責。

學者所言「有分工無合作」可謂一針見血，有建議指當局應考慮喺各區設立照顧者一站式中心，提供應急支援。咁照顧者一旦自己生病或感到吃力，亦可找應急支援「透一口氣」；或者以個案形式處理，由一名社工跟進涉及長者個案。對於一些隱蔽獨居長者，政府有關部門如社福機構、房署等，應該更加主動，例如加強外展工作，喺屋邨「洗樓」派單張，甚至為獨居長者送吓飯，令到社區冇咁疏離冷漠！要令香港「開心」，並非只係久不久搞吓30蚊睇電影、美食嘉年華，而係要支援到位多合作！