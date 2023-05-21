台灣政壇素來有傳聞，說海峽兩岸戰爭一旦爆發，美國定必想方設法，保護3個人周全，其中一個就是國民黨現任主席朱立倫。假如傳聞屬實，朱立倫一直是美國人捧在手上的明珠，他理當投桃報李，既然如此，朱主席是忠於台灣更多，抑或美國更多，未免惹人疑竇。

美國聲稱與台灣人站在一塊，那只是嘴上的說詞，早前總統拜登說漏了嘴，指白宮已制訂毀滅台灣計劃，具體內容一旦披露，定必讓世人震驚。以此觀之，美國與台灣的利益原來並不一致，如有需要，寶島可隨時被犧牲。朱立倫若是白宮的忠實僕人，我們難免要為台灣而憂，更要為國民黨而憂。

國民黨為迎戰下屆大選，剛完成了總統參選人的徵召工作。徵召過程全由朱立倫一人操控，如今任務完結，參選人正式出爐，將來能否勝選尚未可知，但唯一可知的事實，是成功將藍營分裂，使原本已經羸弱的國民黨再受重創。由朱立倫把持的徵召工作，猶如黑箱作業，參與競逐的侯友宜和郭台銘二人，儼然不在同一條賽道之上。徵召結果是侯勝郭敗，但郭的支持者並不服氣。不少國民黨元老亦看不過眼，覺得朱立倫把戲太多，由始至終都是在糊弄郭台銘。徵召後的民意調查顯示，郭台銘的粉絲不會賣帳，在來年大選，只有約17%的人會轉而支持侯友宜，高達83%的人會改投其他政黨候選人，包括國民黨的死對頭賴清德。所謂「不患寡而患不均」，不均不平最容易惹人不忿，如今大量國民黨人深感不忿，進而對整個黨離心離德。

徵召工作過後，不少台灣人感到沮喪，但美國人可能很是歡喜，覺得他們的忠僕十分能幹，下屆大選，台灣總統席位大有機會繼續留在民進黨手中。