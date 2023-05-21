美媒引述消息報道，共和黨佛羅里達州州長德桑蒂斯本周將宣布參與總統選舉，這位曾被視為共和黨「明日之星」的州長，甚至私下向多名金主揚言，只有自己與拜登才有機會成為下一任總統。這又一次說明了美國政棍都是無視民調、無視事實，自說自話的料子。

德桑蒂斯相比起特朗普與拜登，他唯一的優勝之處僅是他較為年輕。雖云德桑蒂斯在佛州處理新冠大流行，平衡了經濟與民眾自由，贏得不少掌聲，可惜卻被新近與迪士尼交惡，使後者取消佛州興建新園區計劃所抵銷。此項目涉及逾2,000個工作職位，侵粉喜以「他是創造就業的人」來形容特朗普，德桑蒂斯是否先將自己一軍？再說，美媒報道事件肇因於迪士尼因支持多元性取向（LGBTQ）得罪了保守派的德桑蒂斯。拜登為啥要在白宮舉行同志驕傲慶祝活動，與年輕的LGBTQ美國人打交道？因為他們手上那一票。換言之，德桑蒂斯本可吸走拜登部分來自LGBTQ的支持票，現在再自將一軍。

對於特朗普的「掩口費」風波，德桑蒂斯拖延多時才迫於黨友身份勉為其難地開腔，不過卻盡是綿裏藏針，明撐暗插地說：「我不知道向色情明星支付掩口費，以確保對某種所謂的婚外情保持沉默是甚麼意思。」這意味着有人好像很神聖、很清高似的，惟特朗普卻在其社交媒體網站發布照片，暗示德桑蒂斯在學校教歷史時，曾對十來歲的女孩有不當行為，並替他起了花名：「假聖人」。真相為何尚需時間驗證，但權力、金錢與女人，又有幾多個政棍能不為所動？

雖然德氏自信滿滿，但他黨內支持度平均落後特朗普約30個百分點，連黨內的支持也爭取不到，這要如何與拜登角逐總統大位？除非特朗普命不久矣。