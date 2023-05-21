美國總統拜登上任兩年多以來，沒有任何一個內閣成員訪華，反觀特朗普上任首年便親自訪華，無論特氏是否耍手段，2017年之行過程都算順利圓滿完成，哪像拜登派個官員也一波三折。拜登上任前，不少黃絲狂吹奏拜登親中，如果這也算親中，那特朗普算甚麼？

本來美國國務卿布林肯今年2月訪華，中國氣球意外飛美事件令美卿押後行程，弄得氣氛極僵。美國根本借題發揮，大擺架子，之後布林肯連番向外放話想重啟訪華之旅，這次輪到中方要審慎考慮，堂堂大國怎容你說來就來，說不來就不來？那邊廂拜登政府一直放風，說考慮未來數月安排高層官員訪華，包括布林肯、財長耶倫及商務部長雷蒙多等，好像中方已經同意似的，美國的外交態度與政治一樣狂妄不可一世，以為自己很重要，別國要夾道歡迎來使，中國可不像日韓哈美，要來訪問就要拿出誠意，最基本就是對等的態度，不能擺出高高在上的姿態，中國可不吃這一套。拜登這兩年不派高官來華，是他損失，老人家若是夠清醒，應該先搞清楚目的，是來惡形惡相談判或是親善之旅？

有說美國政府內部非常重視訪華次序問題，雖然有意見認為布林肯應首先出動，可是派一個對華態度強硬、素來都不友善的人來破冰，恐怕雪上加霜。為表誠意，最好的人選就是拜登自己，親身來中國修好，特朗普做得到，拜登沒有理由做不到，難道幾歲之差，坐不了長途機？相信拜登亦不會承認身體差，那麼其他理由其實都不是理由，要修補關係有甚麼比最高元首訪問更有作用？拜登曾4次來中國，十多年前以副總統身份訪京，氣氛融洽，若能以美國總統身份再來拜會中國領導人，不失為一時佳話，就看拜老頭有多大誠意改善中美關係了。