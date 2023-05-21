烏克蘭總統澤連斯基近排使出渾身解數，話畀大家知乜嘢叫做「力不到不為財」！呢，佢出訪西歐爭取戰機援助後，日前飛抵沙特阿拉伯西部城市吉達，出席阿拉伯國家聯盟峰會，佢呼籲阿拉伯國家「誠實直面」俄軍侵烏嘅事實，支持烏方和平方案。

沙特阿拉伯與俄羅斯關係良好，之不過，澤連斯基並冇因此而放棄打好關係，首次到訪即讚揚沙特扮演重要角色，希望提升雙方合作到新水平，可見澤氏確係「世界仔」！七大工業國集團（G7）峰會上周五喺日本廣島召開，原本以視像形式出席峰會嘅澤連斯基，昨日前往廣島親自出席會議。G7首日會議集中討論俄烏戰事並發表聲明，以最強烈態度譴責俄羅斯，承諾加強對俄制裁，阻止第三國提供武器給俄軍。此外，美國據報支持訓練烏克蘭機師駕駛F16戰機，之後再決定是否同意提供戰機。烏克蘭國防部長列茲尼科夫透露，澤連斯基此次到日本，頭號優先討論議題係空中援助，亦即爭取西方國家提供戰機。

由此可見，澤連斯基呢位「丐幫幫主」不單止勇於伸手求人，其過人之處就係纏住唔放，為爭取烏方利益永不言倦，呢種精神，或許就係俄烏戰事仍可持續下去嘅原因。之不過，老朽依然堅信「長貧難顧」，一味伸手始終有日會令人生厭！

戰爭只會製造難民和糧食危機，要西方國家不斷接收烏克蘭難民亦非辦法，更何況俄羅斯邊有咁易「戰敗」，正如俄國總統普京強調，對俄制裁不會分裂俄羅斯人，反之，只會令民眾更加團結。英國皇家聯合服務研究所日前亦發表研究，指俄軍嘅電子戰能力不斷發展，令烏克蘭每月損失多達一萬架無人機。唉！伸手求援幫得幾多？