港府日前公布擴大「人才清單」，把涵蓋的專業由原有13項增至51項，並即時應用於「優才計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」，政策目標是吸引每年3.5萬人來港工作，但不設上限。根據特區政府的說法和僱主團體的意見，計劃吸引更多高質素人才來港，滿足香港的發展需要，解決香港的人才荒，是及時雨。

但勞工界和青年團體普遍憂慮人才氾濫，因為人才清單內相關的51個工種，僱主毋須證明招聘困難，即可申請外地人士來港就業，薪金下限低至3萬元，而且人數沒有上限，亦沒有非本地與本地員工的比例要求，因此在人才清單內相關工作，就可以作全國招聘以至全球招聘。勞工界一方面擔心政策沒有類別上限，有機會在某些人才類別出現人才氾濫，特別是部分或能透過本地原有人才進修方式已可增加的領域；另一方面，一些極端情況，某些公司可能連一個香港本地在該領域的員工也不聘請。我們努力發展八大中心，但當中如創科、金融、文化藝術都是這次人才清單的主要行業。新產業發展的機會，仍屬於本地打工仔嗎？

筆者理解，香港某些行業的確存在人才不足，輸入適量的人才作補充有助經濟發展，但政策太寬鬆而沒有節制，就會出現人才失衡，將嚴重扭曲夾心中層的勞動市場。不少僱員擔心，相關工種全面對外開放，他們原來4、5萬元或以上月薪的，會不會被月薪3萬元的外來人才取代？相關工種的工資水平就再難有提升空間，甚至有被壓低的可能。

看計劃細節，不難找到明顯的問題。首先，3萬元工資門檻過低，可說是青壯年剛剛向上流動的起點。51個工種中，相當一部分只是有點技術，加上一定的年資要求，令「人才」的定義更加見仁見智了。再看工種，某些工種市場上未有聽聞人才不足，例如中醫、視光師、電影相關、土地測量的專才；亦有不少工種定義較模糊，出現某些工種中的個別專項可能暫時找不到合適的人，就當作整個行業都人手短缺。

政策粗疏背後，反映政府諮詢不到位，這次只有諮詢業界僱主和人力資源顧問的意見，完全忽略勞工界的意見，完全繞過勞顧會，看不到政府常掛口邊的保障本地就業優先的理念。其實香港擁有世界百大大學其中之五，加上不少從外地留學回港，擁有學士學歷的人超過140萬。為了適應發展需要，更好的融入國家發展大局，我們應加快人才轉型，同時要思考透過改善勞工、房屋、教育等重要民生政策，建立真正宜居宜業的環境，留住本地人才，留住人才的人心。我們要朝向如國家領導人所說，「讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」，抑或只為短期成效，過度輸入人才，產生新的社會矛盾，這是特區政府必須思考的問題。