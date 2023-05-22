世界視線：華府勾結軍火商　策劃推動俄烏戰

《紐約時報》於5月16日以「美國應該是世界和平的力量」為大標題刊登全頁文章，署名「艾森豪媒體網絡」（Eisenhower Media Network）的組織，申明自己是以「國家安全專家」的角色發言。

他們指追求和平的動力是因為見到俄烏戰場的大量傷亡、難民遷移、環境與社會破壞、暴力及戰爭罪行而感到悲痛，認為解決方法不是供應更多武器及延續戰爭，於是敦促拜登政府及國會要立刻以外交手段終止戰爭，避免升級淪為毀滅全球的核子戰。

文章的基本精神引用了60年前古巴導彈危機時，美國總統甘迺迪的話：不能置核對手國只能選擇屈辱的投降或核戰。

文章譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但指出北約違背對俄不東擴的承諾，且完全漠視30年來俄羅斯一直嚴厲警告北約的東擴，是這欠缺對對手保持「戰略感通」的智慧，是美政府外交失策激發了入侵，也只能用外交手段促和。文章提出俄羅斯曾經歷日耳曼基督教軍隊、拿破崙、一戰後美國也有參與發動入侵蘇聯的紅白戰爭及希特拉二戰的侵略，自然更抗拒強大的北約東擴。文章中引用圖表展示北約的核彈如何圍堵俄羅斯，對比下若加拿大及墨西哥也同樣和中俄結盟以核彈圍堵美國，美政府怎會不抗拒？

文章也譴責拜登聲言「支持烏克蘭到底」是不清晰及無法達到的戰略目標，他們認為外交家應反對在俄烏之間選邊站，而是選擇「理性、人道主義及和平」。

文章中提出兩大證據指摘拜登政府拱火俄烏戰爭的歷史大錯。一是2008年時任美駐俄大使，即今天的中情局局長伯恩斯，發給國務卿賴斯的電報，就警告俄羅斯對烏克蘭加入北約非常抗拒，特別烏境內俄裔烏克蘭人民會搞分離主義，但美政府置若罔聞導致如今亂況。第二是美政壇新保守主義者及大軍火商在1990年代中期成立了「美國北約擴張委員會」，單單於1996至98年就花費5,100萬美元做游說，還有推廣用的開支，目的當然是大力推銷軍火。

從上述兩項例子就可以說明，美軍政學術界的鴿派是良心人士，深深痛惡並揭發美國鷹派的單邊軍事冒險主義，其實是夥同美國大軍火商的政商勾結，犧牲美國及全球人民的福祉。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻