正論：治安差兇案頻生　日與夜步步驚心

近日天氣悶熱，出外都汗流浹背，然而社會發生的冷血兇案，單是看新聞已經令人不寒而慄，兇手血腥殘忍的手段，震撼全城，今年初當大家以為通關復常，社會會回復生氣，殊不知戾氣竟然更盛，動不動圍毆出刀斬人攞命，鮮血染紅當場，甚至普通爭執都下毒手，香港變成暴力城市。

本港治安倒退，已經不是近日的事，但今年市民感受更深，幾乎每隔數日便有當街斬人，血人倒臥街頭，恐怖命案愈揭愈多，內情更加驚人；二月大埔名媛蔡天鳳碎屍案，疑兇竟是前夫一家四口；三月元朗途人身中多刀慘死，動機懷疑涉及投訴噪音；四月長洲命案牽涉僅數百元糾紛，人命好像變得不值錢；本月初已經發生母子墮樓及停車場爭執命案，元朗錦壆路上周六又發生恐怖謀殺案，中年婦人疑遭兇徒以電鋸及利刀殺害並且毀容，血淋淋臥屍路邊，簡直是觸目驚心，昨日屯門石灘又發現一具女屍，死因仍在調查中，說不定又有驚人內幕。

電鋸殺人案中女死者與丈夫據悉是晚飯後去散步，因看劇集比丈夫遲出門口，詎料因此天人永隔，一頓飯變成最後晚餐，兇手殺人動機仍然是個謎。不少兇案都是有預謀的謀財害命或涉及恩怨情仇，令人慨嘆人心不古，但香港已經發展到一言不合便行使暴力，日前旺角便有一宗便利店小爭執，有婦人用滾水照頭淋向女子，導致頭部嚴重灼傷可能毀容，之後不顧而去，即使拉人可以彌補事主的傷害嗎？市民最怕是自己會成為下一個受害者。

執法部門有責任要保護市民，對於任何罪案都要迅速破案，讓不法之徒盡早落網，防止他們再犯案，同時亦有阻嚇作用。可是香港執法部門，對於治安毒瘤束手無策，尤其是假難民南亞幫無惡不作，受僱做刀手心狠手辣，取人性命面不改容，與多宗街頭斬人有關，未破案件堆積，受害人沉冤未雪，刀手逍遙法外，不知又有多少人成為下一個目標。如果涉及犯罪集團，執法部門有檔案有經驗，理應盡快破案向市民交代，若要查幾個月才拉人，兇徒都可能離開香港或毀滅證據，像去年中環槍擊案兇槍遲遲未尋回。無論多嚴密組織，人多便易流出風聲，有迹可尋，最難防範是一些孤狼式兇徒或隨機即興犯案，突如其來，防不勝防，香港便是愈來愈多這些兇案，草木皆兵，日與夜都提心吊膽。

香港遇上本世紀最長的低潮，經濟差，店舖倒閉，失業者眾，不少人財政陷於困境，有人因此走上絕路，又或誤入歧途，精神情緒衝動下容易犯事，找無辜者陪葬。香港人壓力大，樓價高又怕供不到樓，樓價跌又怕變成負資產，精神多了包袱，少了包容，世界上最不快樂城市之一，恐怕情況會愈來愈可悲。暴力是解決不了問題，只會製造更多問題，香港好不容易擊退了黑暴，卻又走入了另一個暴力血腥漩渦，何時才能脫離苦海呢？