功夫茶：中層骨幹流失大　盲搶人才難見效

人口老化和移民潮下，香港人才流失有幾嚴重？呢，去年《施政報告》都坦承，過去兩年本港流失約14萬勞動人口；勞福局局長亦指出，流失嘅勞動人口多達三分之二屬於高技術人才，影響深遠。嗱！特區政府唔係唔知人才重要，市民經常聽見政府高呼要「搶人才」，而且都有唔少花臣㗎！好似成立「招商引才專組」及一站式「人才服務窗口」；放寬僱主招聘13類外地專業人才等！

港府都真係「求才若渴」，今個月中旬又宣布，將盡快更新本港嘅「人才清單」，從原有13項擴至51項，共涵蓋9個行業領域，有建造專才、金融服務、創新科技、醫護行業等，勞福局局長話目標每年吸引3.5萬人來港逗留不少於12個月。

各位，政府擺正擂台「搶人才」，即係話要同世界各地競爭，咁我哋憑乜嘢同人哋「搶」呢？早前勞福局局長答議員質詢政府有何具體政策和誘因吸引人才？佢就東拉西扯話香港唔可以照搬世界各地措施，一般唔會考慮提供現金或房屋補貼，要結合本地實際情況及固有優勢喎！阿哥，「搶」人才講到咁玄咁禪，難怪提出質詢嘅議員感到失望！一河之隔嘅深圳，當地都係以巨額資金和豐厚嘅住宿補貼搶人才；乜香港可以憑所謂「固有優勢」講幾句阿Q式「老子當年有多闊」就搶到人才咁神奇？

唉！難怪港人一聲拜拜，人才好似阿崩叫狗，愈叫愈走咯！呢嗱！香港總商會總裁尋日喺電台節目表示，近年嘅人力流失，較多屬於最有生產力和最大機會成為企業骨幹嘅中層員工，對企業營運影響好大。其實，一個社會、國家，如果冇人才，自然節頹俗敗，紀綱散亂，是以歷代嘅英明領導人，無不知道要「慎選左右」並珍惜人才，否則搵來一大班庸才或蛀米大蟲，有可能會搞好社會治安、經濟發展嗎？

香港總商會總裁又指出，像企業投資數碼化不能完全解決人手問題，政府冇錯有推出輸入人才計劃，之不過其他國家一樣有，條件亦類似，若要吸引大量人才來港長期居留，內地人才固然係其中一個選擇，港人要有心胸接受內地專才來港。所謂「心胸」，相信係指港人眼光要遠大，切勿坐井觀天，畢竟時移世易，內地人才不比港人差，甚至有過之而無不及！港人唔好高高在上自以為了不起，唔好忘記內地城鄉發展一日千里！再講吖，要吸引人才，政府必須提供包括住屋等配套，叫人感到自然安全嘅環境，齋噏「固有優勢」除咗兒戲，清談「香港幾好都有，點捨得走」畢竟自欺欺人！一味自我感覺良好，唔好話搶唔到人才，連留住唔係高技術人才都未必得！高官唔好等運到，唔好講就天下無敵，做就無心無力，成舊番薯，該煨咯！