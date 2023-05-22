G7峰會在涉華議題上雷聲大雨點小，似乎降低了聲調。雖然聯合公報提到共同對抗經濟脅迫及強化供應鏈合作，也提到台灣甚至香港問題，但強調不尋求損害中國或阻礙中國經濟發展，不尋求與華脫鈎，有必要在共同利益及在應對各種全球挑戰上與中國合作，同時也重申一個中國政策不變。這種明顯軟化的表態與會前擺出的強硬姿態大相逕庭，原因何在？

很顯然，G7內部並非鐵板一塊。法國、德國和意大利3個歐盟國家一向尋求與華合作，對台灣問題介入不深，只有日本、英國和加拿大惟美國馬首是瞻，充當反華急先鋒。所以，G7峰會對華降低聲調，應是法德意喜聞樂見的事，而不可能是日英加的本意。尤其是小日本，在台灣問題上表現最囂張，曾狂言「台灣有事即日本有事」，今次藉主辦峰會的機會，一直煽風點火，企圖掀起另一輪反華惡浪，結果卻是波瀾不興，其失望可想而知。

形勢比人強，美國主導下的G7不是不想對華強硬，奈何自身問題多多，許多方面需要求助於中國，不得不暫時放軟身段。拜登為了趕回國處理債務危機，連訪問澳洲和巴布亞新幾內亞的行程也被迫取消，在這種情況下，美國當然不想過多糾纏於聯合公報對華措詞。

最近這段時間，美方多位高官一直喋喋不休表達訪華意願，中方不理不睬。直至日前雙方高層才在維也納舉行一次會談，但美方高官訪華意願依然無法實現。中方採取冷處理，就是想告訴美方，沒有美國地球照樣轉動，中國經濟照樣發展。而且隨着中國經濟實力愈來愈強大，對世界影響力愈來愈重要，美國企圖孤立和封鎖中國，注定以失敗告終。這正是G7聯合公報強調不尋求與華脫鈎的真正原因，他們不是不想脫鈎，而是實力不允許。

相對於G7峰會的小雞肚腸，中國─中亞峰會顯然大氣得多。G7整天想着如何遏制打壓別國，不許別國發展，而中國則是提倡人類命運共同體，尋求共同發展，互惠互利，兩者形成鮮明對比。

常說心胸決定格局，眼界決定境界，美國號稱世界唯一超級大國，但心胸狹窄，眼界淺薄，與大國身份格格不入。也許這就是西方強盜文化使然，他們一向奉行弱肉強食的叢林法則，誰拳頭大誰就有發言權，所謂的「實力地位」，說穿了就是「強權即公理」。