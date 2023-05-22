為斡旋俄烏戰事，中國派出特使李輝前往歐洲訪問，早前已會晤烏克蘭總統澤連斯基，惟未見重大成果；預料李輝結束對波蘭的訪問後，將訪問法德兩國，再到比利時布魯塞爾會見歐盟官員，最後一站才前往俄羅斯。外界普遍認為，李輝歐洲之旅的象徵意義遠大於實際作用，更多的是為展現中國致力於勸和促談的立場，減輕國際間的壓力，但事實真的如此嗎？

假如促成和談能一蹴而就，俄烏早已停火，何需中國介入斡旋呢？莫斯科與基輔的立場分歧巨大，正因為談不攏才會爆發戰爭；戰爭發展至今，兩國仇恨早已不共戴天。一般而言，除非分出勝負，否則難有和談的可能，任誰介入也是一樣。何況，烏克蘭獲得大量歐美軍事援助，才能苦苦支撐至今，一旦失去軍援，烏軍將土崩瓦解；在如此局面下，澤連斯基必須看歐美臉色，說句不好聽，早已受歐美操控；即便中方能拋出雙贏方案，澤連斯基仍要美國首肯，才能接受。

事實上，歐美之所以威逼中國介入，並非相信中國能憑一己之力打破困局，或通過向俄羅斯施壓，能迫使莫斯科退兵；更多的是不欲中方置身事外，獲漁翁之利，其次是防止中俄靠攏甚或結盟。在這前提下，中方特使出訪歐洲，外界自然認為作用不大；尤其從官方資訊可見，無論是澤連斯基會見李輝，抑或烏克蘭外長庫萊巴與李輝會面，雙方更像是各自闡述立場，未取得重要共識。

不過，若說出訪歐洲毫無作用，顯然是不公的。現階段，俄烏尚有餘力一戰，立場堅定、態度強硬是必然；到雙方或其中一方瀕臨崩潰，便需要一個立場中立、獲雙方信任且具實力的調解人主持和談。至於歐洲之行，就是為了贏取烏克蘭信任而來的。