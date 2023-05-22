中國最近啟動「勸和促談」計劃，派歐亞事務特別代表李輝赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯訪問。呢，就喺呢個時刻，美國總統拜登喺烏克蘭總統上周六抵達日本出席七大工業國集團（G7）峰會前夕，忽然「心血來潮」向盟友表示決定改變立場，「開綠燈」支持盟友共同訓練烏方飛行員操作第4代美製F16戰機。

白宮國家安全顧問沙利文隨即解釋：過去數月，我們與盟友及夥伴聚焦於向烏克蘭提供喺春夏兩季反攻所需要嘅系統、武器、訓練。現時需要考慮到烏克蘭嘅未來，而戰機能夠使之震懾及抵禦俄羅斯，第一步係提供訓練；烏方向美方表明準備好遵守雙方嘅約定，唔會利用戰機攻擊俄方領土。

大家都睇到，G7領袖喺聯合公報再次強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動殘暴嘅侵略戰爭，威脅國際社會嘅基本規範、規則、原則，重申堅定不移支持烏克蘭直至實現一個全面、公正、持久嘅和平。佢哋承諾加強外交、金融、人道主義、軍事等層面對烏克蘭嘅支援，提高俄羅斯為侵略而付出嘅代價等。

事實上，山姆大叔一直唔想「世界和平」，尤其眼前中國－中亞峰會嘅合作新機制，中國與中亞5國關係提升，中國空前深入這一傳統嘅俄羅斯「後院」，俄羅斯對北京染指中亞並冇「抗拒」，中俄關係並未受影響，俄羅斯總理米舒斯京明天將對中國進行正式訪問可為明證。此外，荷蘭副相、剛果民主共和國副總理亦喺呢段時間訪華。

美國總統拜登早前說考慮未來數月安排高層官員訪華，之但係中國外交部講明美國唔好講一套做一套，依家山姆大叔死性不改，援烏加碼，擺明唔買帳中國嘅「勸和促談」，中國暫時可忘記美國嘅存在，一心努力做好自己才是王道！