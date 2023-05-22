這邊廂，以美國為首的G7峰會正跟中國－中亞峰會打對台；那邊廂，全球「去美元化」亦在與「數字人民幣」合演進退大龍鳳。中美博弈此長彼消，貨幣金融發展也在快速區域化、數碼化和政治化，終結美元獨霸的戰略藍圖基本成型，並隱然浮現美元與人民幣「雙元貨幣體系」新趨勢。至於香港應如何順應國策，在金融創新領域率先起步，推動「數碼港元」，構建數碼化國際金融中心？

美國於1971年中止美元與黃金兌換，正式開啟美元霸權時代，時任美國財政部長康納利便曾囂張地說：「美元是我們的貨幣，是你們的問題。」所謂美元霸權是指美國的貨幣政策，只求自己有利，不理他人死活，並將可能出現的過失、責任和代價悉數推卸給其他國家和人民的「人血饅頭」。

長期苛索壓迫，將美元獨霸問題全面顯露，加上赤字貨幣化、美元武器化和美債違約風險，迫令各國不再盲從美國的指揮棒，而是反覆思考應如何改革國際貨幣體制？如何加速轉移和分散對美元的依賴？並從創新貿易結算機制，到雙邊貿易使用非美元的貨幣工具；從拋售美元資產，到增持黃金通貨；從協商貨幣互換，到開發數碼貨幣產品，以求應付國際地緣政治和美元風險，維護自身利益。

金融科技作為國際金融中心互相角力的重中之重，在中國強勢崛起的新格局下，一個以人民幣為首，爭取將國際貨幣體系從美元中心推多元化，甚至構建美元與人民幣「雙元貨幣體系」的後美元獨霸時代。截至去年底，至少已有60個國家開始了去美元化的新進程。

面對新時代，必須開創新理念。金融業是香港的「命根」，伴隨數碼金融體系在全球舞台形成，推動「數碼港元」的金融科技創新，既關係到香港經濟的整體競爭力，也關係到國家的貨幣金融博弈戰略，我們必須有擔當有使命地做好應做的事。

香港作為國際金融中心，並擁有全球最大的離岸人民幣市場，便應抱持積極進取精神，把握區域化和數碼化的新機遇，在金融基建的層面做好準備，並籌劃將過去以歐美資金作主導的市場，轉變為加快加大與內地和亞洲地區的經濟和市場融合。

現時香港正尋求突圍性轉型，必須擺脫依賴單一美元為聯繫匯率制度的基礎，尋求最符合自身利益的革新和準備，並應用區塊鏈技術、體現Web3.0去中心化原則、發展「數碼港元」和加密貨幣，認真探索理想出路，但大前提是需從思想認識層面及組織運行系統上改革開放、體制創新，要在世界新格局中取得話語權，就得在變革中掌握先機。

當然，「數碼港元」的應用還需先要解決網絡安全及個人私隱保障問題，如何構建完善制度，讓用家安心，也為國際數碼貨幣發展，促進金融穩定提供範例，這是一項艱巨但必要應對的一大挑戰。