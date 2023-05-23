娛圈單打：獲封世紀爛膠劇　倒戈頭炮打唔響

「御用人質」宣萱告別大台，倒戈友台與姜皓文、ERROR合演的劇集《極度俏郎君》無聲無息播完，不但收視不堪提，更遭網民狠批為「世紀膠劇」。不少人批評TVB劇集公式化、無新意，看來ViuTV出品也是一擔擔而已。

此劇幕後班底一樣由TVB過檔，非常資深，離開大台前的最後作品《智能愛人》叫好叫座，《極》劇卻連口碑都輸掉，證明世上沒有烏托邦，大台並非創作的地獄，友台亦非創作的天堂；反之，友台連慣性收視的優勢都沒有，劇集是龍是蛇，一目了然，冇得抵賴。

儘管宣萱過檔頭炮打唔響，但她絕對沒有揸流攤，同樣交足戲，好演技毋庸置疑。她在劇中再次淪為被挾持的人質，有人計過數，她出道以來累積被挾持達30次之多，其他演員望塵莫及，都可謂一項前無古人的紀錄。

講起宣萱，她不算是標準美女，但有一種大自然氣息，予人陽光感覺。她的性格亦有稜有角，年輕當紅時常跟其他花旦鬧不和，圈內好友大都是男藝人，可能與她在英國讀書和成長、鬼妹仔直腸直肚的個性有關。反倒是現在年紀大了，變得平易近人，今次倒戈失利，她亦沒有口出怨言，知所進退，大方得體。

反觀ERROR的保錡，公然批評唔知套劇噏乜，又自言唔想拍，甚至直認不專業。很明顯，他這樣說是為了取悅網民，亦為自己開脫。但是劇集講求團隊合作精神，成績欠佳不能完全歸咎於某一方面，更不應公開踩自己人。他自認不專業倒是說得沒錯，看宣萱沉默是金，就知道誰才是有職業道德的真正演員。