產評：金融戰美日聯鳴　華拆招步步為營

美國經濟如今備受內部問題困擾，惟卻絲毫未有放輕對中國的壓迫，尤其是在金融與貨幣戰上，愈來愈多迹象美國與日本相配合，聯手出招牽制中國，以保美國勢力在亞洲的影響力。可見未來中國在推動人民幣國際化方面，絕非坦途，應對危機步步為營。

去年美元一匯獨強，至今仍令人歷歷在目，當時日圓大幅貶值成就美元強勢頗受注目。畢竟在外匯市場，美元之外，以國際流動性和避險功能計，日圓本是資金的另一選擇，若非日本與美國的貨幣政策背道而馳，相信當時日圓亦可發揮避險功能，偏偏日本一直堅持偏寬鬆的貨幣政策，日圓大貶，歐元又備受俄烏戰爭及能源危機衝擊，才能造就美元獨強，致令人民幣貶值不能幸免，其他新興市場在貨幣貶值和金融市場波動下，更是吃盡苦頭。

至今，美國經濟衰退風險不斷增加，加上近季爆發地區銀行危機，且多國正嘗試減少在國際貿易中使用美元來進行支付結算，去美元化頓成全球焦點。不過，此期間，即使日本經濟數據有起色、日本央行新行長也已上任，惟至今日本未有改變寬鬆貨幣政策。弱日圓對日本出口業帶來支持，從而提振經濟景氣，走出通縮，也成功吸引外資目光重投日本股市。近季日股升勢明顯，主要股指紛紛創下多年來的新高，一下子就成了亞洲股市的焦點所在，這可以說是過去逾30年來鮮見的場面。反觀中國重啟經濟後，次季以來增長放緩，內部需求與資產價格不振，一時間被日本的旺景比下去。

同時日本與南韓關係破冰，日本更廣邀美、韓、台資等晶片大廠到日本設廠，好明顯是要配合美國的晶片聯盟行事。日本動作多多，經濟翻身自然得益，這也符合美國在亞洲的利益，以牽制中國在亞洲的影響力，彰顯美國的印太戰略成功。無可否認的事實是，中國雖然是亞洲強國，卻未具統一亞洲勢力的本領，東盟對中國有戒心，東南亞諸地亦不抗拒美國在亞洲維持秩序，更欲引入撤華的美資在當地投資，一切都走不出一個「利」字。

日本向來是美國在亞洲的棋子，未來在晶片及金融貨幣政策上，相信都會更配合美國的遏華戰略以從中得益。在國際貿易中，中國得與美國的聯盟力量抗衡，絕非容易應付，兩大陣營的角力將持續升級。中國得盡快理順內部矛盾，設法刺激內需，打好內循環王牌，並加快利用香港這國際金融中心，推動人民幣國際化。得有心理準備，面對美日的金融聯動，人民幣國際化所面對的競爭只會愈來愈大。

近日中國以國家安全為由，禁止採購美資晶片大廠美光的產品，也許說明中國仍緊握大市場的王牌。可實際上在晶片領域，中國始終受制於高端晶片及設備的技術瓶頸，今次選擇向美光開刀，相信已衡量過美光的產品有其他替代供應，免得搬石砸腳。美企這些年雖減少對華單一市場銷售的依賴，惟遇上大客斷單，難免會加大在經濟衰退中的經營困難。兩強都沒有致勝的十足把握，意味未來國際上將有更多的合縱連橫，以重建世界權力平衡點。