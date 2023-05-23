正論：好大喜功乏思量　無限開位庫房傷

社會復常速度不似預期，重振香港遙遙無期，政府開的期票全都是超長期，基建之路漫漫長，北部都會區及明日大嶼都是為期以10年計，橫跨數個特首任期，單是人工島初步預算金額都6,000億元，牽涉人力物力無法計算，以現時財赤連年，動輒千億元，政府還繼續大興土木，未計庫房能否支撐，單是人手方面，又有沒有考慮周詳？

北部都會區涉及250萬人口，交通配套幾乎由零開始，包括鐵路發展，政府計劃開設3個首長級編外職位，以及重新調配一個首長級常額職位，及20個有時限非首長級職位以成立北部都會區鐵路辦事處，涉及開支每年總數超過4,000萬元。立法會人事編制小組委員會昨日審議有關建議，議員批評政府「口號式」提速提效能，編制只膨脹不縮減，亦擔憂北都鐵路辦和現時的鐵路拓展處功能重疊，將來兩個部門會互相推卸責任。

政府近年被指胡亂開設新職位，據資料顯示，截至今年5月2日，首長級常額及編外職位分別為1,482及81個，涉及開支逾50億元。雖然政府強調公務員零增長，但過去5個財政年度內新增130個首長級常額及編外職位，2021/22年度編外職位更急增23個，2022/23年度首長級常額職位亦急增21個，據悉未來將有更多申請加位，立法會將會「應接不暇」，上周五財委會便剛批准開設多個職位，包括康文署助理市政署長、稅務局助理局長，以及創科局工業專員，每年總開支又超過千萬元，竟然3日後又用另一個理由開位，簡直是把立法會當提款機。

可惜的是，議員空有意見，到投票時候卻身體很誠實，立法會財委會上周五便在會議15分鐘內通過5個撥款項目，涉款過億元，包括增設3個首長級職位，以行政及立法今時今日的良好關係，相信未來再多申請都不會「托手㬹」。議員不諱言，當局有很多鐵路項目嚴重滯後，可說是舊債未還又添新債。最令人憂慮的是，政府在計算北部都會區及明日大嶼支出時，又有沒有考慮人手資源成本，特別是開設職位費用，動輒就每年千萬元支出，隨着兩個大白象基建工程開展，又有多少隱藏開設職位會浮面？這恐怕是另一個財政無底深潭，高層管理職位固然被視為不可或缺，中層執行人員還會嫌多嗎？還有低層前線、外判工作人員，執頭執尾不用錢嗎？

沙中綫監管不力，出現的短筋事件，市民當然不會希望重演，可是未來牽涉的鐵路規模遠超沙中綫，政府有否足夠能力監管，實在令人疑慮，令到市民感到兩難的是，即使按政府要求，開設首長級職位，若請來又是像前運房局局長陳帆之流，多多的公帑都是白費。錢是該花才花，職位不是說開就開，而是應該因才招聘，有適當人選才申請撥款，立法會需要做好把關，確保公帑用得其所。