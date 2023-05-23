美國事先張揚，要在G7峰會發表譴責「中國經濟脅迫」的領袖聲明，但最終發表的七國領袖公報卻完全沒有對中國採取強烈字眼，只強調並不尋求與中國脫鈎，而是要建立建設性和穩定性的關係，同時反對武力改變印太現狀，台海和平穩定的重要性不可或缺云云。

顯而易見，美國的如意算盤打不響，歐洲國家不願被美國牽着鼻子走。事實上，所謂中國實施經濟脅迫，美國舉了兩個例子，即是澳洲和立陶宛，指這兩個國家被中國實施貿易制裁。然而，所謂貿易制裁並非無風起浪，而是兩國受到美國唆擺，莫名其妙強硬反華。如果中國因此對這兩國實施貿易制裁就是經濟脅迫，那麼，美國對中國、俄羅斯、伊朗，以至任何一個它看不順眼的國家，肆意挑起貿易戰、科技戰、資產充公凍結、禁運、連坐式二級制裁等等，究竟算不算經濟脅迫？為何老美不譴責自己？

立陶宛只是蕞爾小國，不提也罷，至於澳洲，自從換了總理，便急欲改善對華關係，目前雙方高層互有溝通，據悉澳洲的紅酒、龍蝦都有機會解禁重新進入中國市場，當然不欲節外生枝；何況澳洲並非G7成員國，更不會主動蹚這渾水。其他歐洲國家同樣有自己的利益考量，德法固然不欲開罪中國，德國總理紹爾茨就明言，跟中國降低風險的同時，不會減少對華投資；就連「小弟」英國，最近也派員到香港尋求對華商機。美國反華不成碰了一鼻子灰，根本不足為奇。

在G7中，跟着美國反華最力就是日本。美國前國務卿基辛格稱，日本的方向很清楚，就是朝着在5年內成為擁核國家邁進。目前亞洲區內已有多個國家擁核，一旦美國默許日本搞核武，爆發第三次世界大戰絕非虛言。