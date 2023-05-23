俄烏戰事持續超過一年，雙方都報喜不報憂，一方面要激勵前線，另一方面也要對國內民眾交代，這方面烏克蘭難度更大，一味唱好，美歐自然關水喉，但賣苦情也要有個限度，烏國想以小勝強，打的就是士氣，不甘示弱才有奇迹，當然投降扯白旗也是選擇，但總統澤連斯基騎虎難下，硬着頭皮也要打。

正因如此，所以雙方發放消息往往都是矛盾重重，令人不知信誰才好，俄國媒體固然不會長他人志氣、滅自己威風，西方媒體更加一面倒撐烏，外間難以清楚真實情況。近日又傳出烏國東部戰略重鎮巴赫木特失守的消息，俄總統普京祝賀正規軍及僱傭兵全面解放當地，但身在日本的澤連斯基卻否認俄方說法，烏方版本是巴赫木特未淪陷，烏軍仍佔據城區小板塊，嘗試郊區推進反包圍俄軍。不過，烏軍指揮官承認俄軍控制九成以上的巴赫木特城區，可見俄方沒有誇大，澤氏也含糊其詞，只因該地位置敏感，象徵意義重大，「絞肉機之役」激戰224天雙方都損兵折將，烏方無奈口頭上不肯認輸。

第三者很難毫無疑點地相信其中一方的說法，最普遍是半信半疑，唯一可以肯定的是雙方都傷亡慘重，元氣大傷，烏克蘭重建是遙遙之路，欠下西方的人情債最是難還，最終變成傀儡國的機會更大。而俄羅斯也沒有特別好過，大量陣亡將士及資源裝備損耗，被美歐制裁也是痛到了一個點，最麻煩是武器及作戰方式都給美國掌握，美國援烏的愛國者導彈防禦系統攔截了俄羅斯的「匕首」高超音速導彈，雖說仍有損毀，但實踐經驗可助修改系統的漏洞，知己知彼，百戰百勝，美方不用自己出兵便學會和俄軍抗衡之道，旁觀者永遠是贏家，這是俄烏都知道但不會公開承認的事實。