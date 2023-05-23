相傳納粹德軍宣傳部長戈培爾有句名言︰「謊言重複一千遍，也不會成為真理；但謊言如果重複一千遍而又不被戳穿，許多人就會把它當成真理。」縱然納粹德軍最終被擊敗，但這句名言至今仍被不少政客奉為真理；惟後來不知怎樣，這名言又被簡化為︰「謊言重複一千遍就是真理。」雖說簡化後更「入腦」，卻失去了「不被戳穿」這一關鍵因素；或許正因如此，以致現時不少政客企圖以謊言欺瞞民眾時，總讓人覺得失了點味道。

國際形勢波譎雲詭，中美分歧日深；為打擊中國，歐美政客不遺餘力，創造了各式各樣的謊言，企圖引導輿論風向，例如「強迫勞動」、「種族清洗」等。這些大話在中國人眼中，當然不值一哂；但對於一些從未踏足中國的外國人而言，卻是深信不疑，甚至還有外國人以為中國相當落後，仍是農村漁港。不過，有成功的例子，自然也有失敗的例子；在諸多由歐美政客捏造的謊言當中，要數最失敗的，莫過於「TikTok是安全威脅」，關鍵在於玩過TikTok的民眾實在太多，加上政客的表演過於拙劣，謊言反而淪為笑話。

尤其是在美國聽證會後，更是如此。與TikTok行政總裁周受資的出色表現不同，即使民主共和兩黨議員團結一致，不斷攻擊TikTok，但議員的提問暴露出他們對於資訊科技的認知，還不如小學生；甚至有議員連最基本的背景調查也沒做好，見周受資是華裔便以為是中國人（事實上周受資是新加坡人）。或許議員對自己的表現很滿足，殊不知惹來外國網民鋪天蓋地般的嘲諷，程度之巨大，絕非傳說中的「中國網軍」能發動的。

謊言被戳穿，不代表政客會因此退縮。畢竟TikTok的確對美國構成巨大威脅，但不是在國家安全層面，而是商業層面。為了消滅TikTok，政客採取的手段是繼續說謊，大概已放棄思考，堅信「多說一千遍」便能成為「真理」。近日共和黨率先發難，蒙大拿州州長詹福爾特簽署法例，禁止TikTok在該州運作，成為美國首個全面封殺TikTok的州份。不僅如此，詹福爾特同時宣布，下月1日起，將禁止在州政府的設備和該州旗下的企業，使用與外國對手相關的所有社交媒體應用程式，包括了WeChat及Telegram。

雖說開了先例，但外界普遍認為，蒙大拿州的新法將受到法律挑戰，而訴訟結果才是關鍵。惟一旦掀起訴訟，州政府的勝訴機率似乎不高。須知道，TikTok第一時間發表聲明，批評新法侵犯了美國憲法第一修正案賦予蒙大拿州民眾的權利。這是一項極嚴重的指控，皆因第一修正案保障的正是美國人的人身自由。看！TikTok尚未反擊，已有5名TikTok用戶入稟蒙大拿州地方法院，尋求推翻禁令；這正正反映，相比起不知是否存在的國安威脅，美國人更看重自己的權利有否受侵犯。