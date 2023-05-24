功夫茶：濫用優惠應打擊　最怕孤寒想收番

兩蚊乘車優惠計劃推出超過10年，至上屆政府，將乘車優惠門檻降至60歲。長者乘搭公共交通工具可享價格優惠，世界各國包括內地早已有之，是以長者兩蚊乘車優惠並非甚麼創舉，頂多算係一項德政。

呢，有關優惠推出以來，因濫用情況時有發生，社會上有聲音要求調整。政府尋日回應傳媒時表示，聽到坊間有唔同意見反映，當局會納入考慮，而現階段最重要係了解是否被濫用，若然從數字上發現有唔尋常使用情況，未來會加強打擊，以收阻嚇作用。港府又話，未來會要求機構做宣傳教育，畀社會明白乘車優惠，係希望為咗協助長者乘車，強調不容許存心濫用或欺騙呢個制度，「要用好個制度」，要求有關部門採取行動，做好執法工作。冇錯，只要做好執法工作，自然會收阻嚇作用。

兩蚊乘車優惠，主要目的係回饋長者，一如「生果金」，受惠者毋須資產審查，感謝長者多年胼手胝足建設社會，因此不附帶任何條件；此外，呢項計劃另一個目的，就係鼓勵長者多啲外出活動，唔好因為交通費昂貴而少咗同老友記嘅社交活動，多啲出外舒展筋骨，多啲外出飲茶吹水，對身心確係有益；殘疾人士同樣受惠，因為政府鼓勵社會共融。兩蚊乘車優惠，點睇對社會都係充滿正能量！

呢嗱！本港人口老化嚴重，加上公共交通工具持續加價下，早前有行會成員就強烈要求檢討，有指政府補貼每年已達70多億元，憂慮好快就成百億元；又有指長者濫用呢項優惠，一日搭好多次，又「長程短搭」等，是以要求檢討，包括限制乘搭次數；亦有前高官質疑降至60歲太輕率，倡微調至3蚊雞！

阿哥，一時之間，對長者兩蚊乘車咁多憂慮；講真，政府若然咁識精打細算，香港今年肯定不至於出現過千億元財赤！依家若庫房缺水先對長者錙銖必較，合理合情嗎？唔好忘記，60歲以上長者，佢哋畢生努力工作，有唔少更係年年納稅，依家退休，難道政府對嗰兩蚊乘車優惠都睇唔開？若然，真係令一眾長者心碎！正如有人話齋：對長者好啲，都好過年花逾10億個大洋養假難民呢個大毒瘤吖！

呢個政府成日畀人彈「善財難捨，冤枉甘心」，又真係冇講錯喎！有論者指出，港府抗疫3年都使咗6,000多億元，係廣東省同期防疫開支嘅3倍多；其次係大大小小基建工程動輒都過千億元，當中超支一百幾十億元亦常見；至於近排為配合北部都會區鐵路發展，又涉「無限開位」，被議員怒轟編制「只脹不縮」等等。喂，兩蚊乘車優惠被濫用要打擊，若孤寒想收番呢項少有嘅德政，香港仲有乜嘢值得長者開心呢？