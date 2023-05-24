央視新聞引俄羅斯網絡媒體報道，本月22日烏克蘭派出偵察破壞小組潛入俄羅斯別爾哥羅德州，39人被消滅，另有數人被俘。烏克蘭特遣隊進入俄境破壞時有所聞，但今次規模較大，這會否是新的變化呢？

美國在烏克蘭戰爭已陷於泥沼，大量武器輸往都被俄羅斯摧毀，此所以美國要不停地增添軍援經費，以補充武器供應。剛剛同意給烏克蘭提供F16戰機，相信不過是徒增消耗，無助於戰情。陣地戰打不贏的話，美國還不願現時進入和談階段。

按其往績，伊斯蘭教極端主義的恐怖主義組織，從阿蓋德到塔利班再到伊斯蘭國，都是美國培植出來，從中美國也發展出恐怖主義的戰術，結合特種部隊，已形成一整套的顛覆滲透戰術。雖然在阿富汗和敍利亞失敗，但主因是環境差別大，若放在俄羅斯，讓烏克蘭部隊執行，同文同種，也同一歷史背景，烏克蘭人中不少同時有俄國護照，進行顛覆破壞容易得多。

在戰場上陣地戰沒法有所進展，美國與烏克蘭可能便會採取這個戰術，把破壞帶入俄境內。一是該處不如烏東戰區，俄境防守較鬆懈。二是俄境民居，破壞的作用較大，把戰火帶入俄境內，使俄羅斯人民感到威脅，民心不穩。三是俄境內面積廣大，迴旋容易，俄境內美國已有長期培養的親美勢力，反總統普京者也不少，俄境內製造破壞可得到這些人的呼應，也助長他們的士氣。

現時美國與烏克蘭的試探，一是偷襲莫斯科，包括克里姆林宮的政府中樞，目的是震懾俄羅斯。二是在邊境滲透，若能從邊境突破入俄境內，影響重大。這二者暫都未能成功，但成本低，作用大，相信美國和烏克蘭在試探之後將大力推行，可預料戰火正引入俄境。如果烏克蘭在美國默許下把北約供應的遠程導彈射入俄境，這應該便是戰事擴大的標誌。

在阿富汗之後，特別是面對特朗普競選挑戰，拜登是不能讓烏克蘭戰爭演變成另一個阿富汗，為了他的政治權勢，也為了其背後的軍火商，戰爭不能停，陣地戰打不贏，便把戰火蔓延至俄境內。

內地有人說俄羅斯內戰開始，這不過是親美言論，呼應美國的主張。普京在俄發動的是衞國戰爭，包括準備大戰，俄羅斯會受大的損傷，但普京及大多數俄羅斯人還是不屈不撓，戰至最後。烏克蘭戰爭還有不少時間在爭持不下。