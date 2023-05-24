建立於二次大戰之後、冷戰之中的北大西洋公約組織，是美國手中最重要的幫助其稱霸世界的軍事工具，北約的組成，在一些國家有美軍、有美軍基地、有最先進的武器，北約由美國軍方指揮，美國是北約的「總司令」。過往，美國利用北約是為了打擊前蘇聯和俄羅斯，如今，在美國的「大國競爭」中，北約就擬從西半球跑到東半球打擊中國，可稱之為最大跨越的「北約東擴」，它要跨洋越海、不遠萬里來「施壓」中國。

不過，有美國的布局和日本這個「支點」，此「北約東擴」已成話題。日本之所以成了「北約東擴」的支點，是因為它和北約一樣完全被美國控制，它和美國有《美日安保條約》，美國在日本有亞洲最大的軍事基地、最多的駐軍，日本和北約一樣是美國手中的軍事工具，完全聽從美國指揮。如果說北約是美國的「歐洲軍」，那麼日本就是美國的「亞洲軍」，這兩支軍隊在美國的布局下大有會師富士山的架勢。

日本在二次大戰「亡」於美國，成了美國的附庸，政治、軍事、外交就是美國的走狗。對此它也知道自己是被閹掉的「不正常國家」，總以為在美國驅使下，或主動為美國出力氣、戴上「假陽具」，就能成為「正常國家」，就能重振雄風了。

於是世人看到，早在2007年，日本前首相安倍晉三就主動「勾搭」北約，說甚麼「日本與北約在全球挑戰面前有共同責任」；2013年日本與北約發布聯合宣言，聲稱要在「反恐、網絡安全、防止大殺傷力武器擴散」等議題上加強交流；2015年日本表示，希望參加北約導彈研發聯盟；2022年俄烏戰爭爆發後，日本、南韓，澳洲和新西蘭首次獲邀參加北約峰會。

早前日本外相林芳正表示，東京正就北約在日本開設聯絡處進行磋商，聲稱這將是亞洲首個此類聯絡處。看得出此事若成，日本就像吃了壯陽藥，有助其在軍事上支撐起來。