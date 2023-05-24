曾幾何時，七國集團（G7）經濟總量佔全球比例最高達到七成，因此被形容為「富國俱樂部」。而今天，這一比例已降至30%，若以購買力平價計算，G7經濟總量還不如金磚國家，若論對世界經濟增長的貢獻率，G7加起來甚至還不如中國一個國家。常說有多大能力就有多大責任，G7整體實力今非昔比，經濟比重日益銳減，人口更是僅佔全球一成，卻依然以國際社會自居，為全世界定規矩，大搞脅迫外交，對不友好國家指手畫腳，他們到底憑甚麼？是誰給予他們權力？

嚴格來說，G7並非真正意義的國際組織，只是一個非正式論壇。這些所謂的發達國家都有一種自帶的優越感，因此抱成一團，排斥其他國家尤其是發展中國家，正如豪門闊太聚會，總喜歡互相攀比，搬弄是非。但問題是，今天的G7已不是過去的G7，既代表不了國際社會，更無權為全世界定規矩。

過去G7的話題主要圍繞經濟方面，不至於惹人討厭，但近年變質變味，漸漸走入歪門邪道，將經濟問題政治化，以致愈來愈令人反感。這次在廣島舉行的峰會，更是被美國和日本塞入不少私貨，成為專門針對俄羅斯和中國的「批鬥大會」。很明顯，G7已成為一個被美國操縱的政治化團夥，是以犧牲其他國家的利益為代價，為美國謀取政治和經濟利益的團夥。當美國無法通過聯合國制裁相關國家時，便操縱G7拼湊單邊制裁網絡，例如針對俄國，這大概就是G7的最大功能。除了針對俄羅斯，美國還企圖操控G7遏制打壓中國，但顯然不是那麼順利，畢竟這些國家都離不開中國市場，心裏想脫鈎，身體很誠實。

事實上，G7裏面一直存在不同聲音，分歧是常態。美國前總統特朗普執政時，大搞「美國優先」，連盟友也經常被拿來開刀，導致G7貌合神離，瀕臨分裂。拜登上台後極力拉攏盟友，G7才重新「凝聚」起來，但也並非鐵板一塊，只有日本、英國和加拿大唯美國馬首是瞻，法國、德國和意大利未必都願意受美國擺布。

說到底，世界已進入多極時代，正義和規則再也不是由美西方定義。每個國家都有發展的權利，像G7這樣將小圈子利益凌駕於全世界利益，千方百計阻止其他國家發展，顯然與時代格格不入。他們再不學會與其他國家平等對話，遲早被國際社會唾棄。