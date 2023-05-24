俄烏戰爭局勢變幻莫測，數天前烏軍才宣稱反攻巴赫木特取得進展，收復數平方公里土地，並佔領關鍵高地，揚言會消滅瓦格納集團；數天後，瓦格納就宣布攻佔巴赫木特，並表明完成防線修建及陣地移交後，將從前線撤離休整。能想像，剛上天堂就掉回地獄，反俄網民的內心是多麼的難受。

這也難怪他們的。現代戰爭局勢本來就瞬息萬變，加上烏軍方為了激勵士氣，經常誇大戰果，尤其己方戰況愈不利，所獲戰果就愈被誇大，動不動就說消滅了俄軍一個旅。倘若盡信烏軍所說，俄軍縱有百萬雄師，也早被消滅得一乾二淨。如今，巴赫木特被攻下，烏軍顯露下風，又開始尋找方法來轉移視線，挽回失去的士氣；其中一項方法，就是宣稱烏軍一旦獲得F16戰機，必可扭轉戰局。

誠然，在現代戰爭中，奪得制空權相當於成為戰場主宰。目前烏軍戰機落後，面對俄軍數量龐大且更先進的戰機群，落入下風是肯定的。能獲取新戰機當然比沒有好，說些諂媚之詞，趁機貶低蘇式戰機，抬高美式戰機，也是為了向歐美搖尾乞憐！

F16是產量最高的第四代戰機，幾乎近代大部分戰爭中均能看見其身影，名氣也由此而來。倘若運用適當，在防守端上，確可發揮巨大作用。然而，F16始終是輕型戰機，即使有出色的視距內纏鬥能力，也不代表能夠壓制俄軍更先進的戰機。事實上，俄軍的蘇35與美軍的F16曾屢次在敍利亞空域相遇，俄軍對F16絲毫不陌生，真不知烏軍的自信從何而來。之不過，不拿白不拿。趁美軍一個不為意，甚至可以偷偷出售F16的關鍵技術，拿得起大錢的買家多的是，畢竟在戰爭中，戰機損失些零件不也正常嗎？誰會在意呢？