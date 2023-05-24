慕尼黑聯邦國防大學情報與安全研究中心學者施美白近日表示，北京可能在2025年1月攻打台灣，而美國很可能會出手干預。施美白的立論基礎是，美國在2024年底會進行大選，此時美國會有一個接近癱瘓的空窗期，而中國則因為接近春節期間會出現地表最大人口移動潮，讓美國的衞星難以偵測解放軍的動向，再加上冬季台灣海峽風平浪靜容易渡過，所以只要有一個月圓之夜，解放軍就可能遂行攻台計劃。

這位情報與安全專家講得頭頭是道，但通篇鬼扯，顯露出自己的完全無知。首先，春節返鄉潮會讓衞星難以偵測解放軍的集結移動？解放軍若要攻台，幾乎可以肯定必然先以導彈與火箭彈等遠程攻擊武器對台進行火力壓制，也要大規模集結戰機、船團與各項坦克甲車等登陸機具，這些都和人潮有明顯區別，幾乎不可能不被發現。

其次，冬季台海很平靜？每年10月到次年4月正是東北季風旺盛期，往往會出現10級以上風浪，早年漢人移民聞之色變的「黑水溝」可不是白叫的，冬季根本是最不適合渡過台海的時機。

再來，美國大選當然可能會讓行政遲緩，但美軍實際上反倒會加強防範，這根本是標準作業程序，不知道有多外行才會認為只要選舉就會讓美軍失能？

關鍵在於，施美白認為美國會為了保障自己的利益而出兵干預，卻無法解釋美國既然因為怕引發核戰而不願直接和俄國對壘，那為甚麼在面對核武數量急增的中國時又會選擇冒險？

其實這類1月攻台論，兩年多前美國中情局前副局長莫雷爾等人便提出過，施美白不過重新包裝繼續販售戰爭威脅罷了。西方人連認知作戰都愈來愈懶，真該好好檢討才對。