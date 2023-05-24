香港是國際大都會和金融中心，我們的未來要成功，就必須把我們的年輕人培育成具國際視野，看事情懂得從大局觀、國家觀、國際觀出發的有為青年。如果我們在教育方面局限自己，培養出來的只會是井底之蛙，那麼要把建設香港未來的重任交付給他們，會是件不可思議的事。

要點一：通過建立「姊妹學校」關係培育年輕人。姊妹學校的概念跟「姊妹城市」相若，並不叫人感到陌生。那麼，跟內地和海外的學校締造姊妹學校關係，對培養香港年輕人有甚麼好處呢？筆者認為，建立姊妹學校關係對培養香港學生的全球意識和態度有莫大的益處。所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，要知道世界有多大，光從書本上學習是不夠的，親身到其他地方的學校上課和交流，學生的世界觀馬上會改變，這是毋庸置疑的。

要點二：提升香港學生的語言能力。像全球意識和世界觀這些較為宏觀的事情，我們可以姑且放下不說，先說說語言這個更基本的問題。我們不時聽到香港學生兩文三語能力欠佳的批評，其實，建立姊妹學校關係絕對可以提升本港學生的語言能力。

大家都知道，關上門從書本上學習某一種語言不是不行，效果跟身處那種語言的真實「語境」會有很大的差別。香港的學生無論是想學好普通話還是英語和其他外語，身處當地的語境以及和當地的同學、居民進行個人交流，肯定可以加速和改善他們的語言學習。締造姊妹學校關係讓學校之間可以建立起一個有目的、真誠而且真實的語言訓練機會，對於香港的學生來說，這是個跟母語人士有真實交流、極具個性化的語言學習機會，非常難得。

筆者有不少從事教育事業的朋友，他們不約而同地認為，建立姊妹學校關係對學生的語言學習，會帶來加深對學習語言重要性的理解、提高學生學習語言的動力和熱情、提供必須的語境等難以代替的具體好處。絕大部分學生通過姊妹學校關係到內地或外國交流一段時間後，回來時充滿成就感，真實的生活交流為他們提供了學習另一種語言的目的感。因此，不少交流學生歸來後，在語言方面都呈現突飛猛進的效果，讓教語言的老師感到非常欣慰。

要點三：有助了解國情。回歸以來，特區政府一直進行多方面的工作，以加強市民的國民意識和對國家的歸屬感。在教育方面，培養學生的國民身份認同是本港中小學教育的重要學習宗旨之一，學生通過課堂裏外不同的學習活動認識國家的歷史、文化、經濟、科技、政治體制等各方面的狀況，從而建立他們對國家民族的認同感和歸屬感。能從書本上學習固然好，但如果能通過跟內地學校交流，讓學生到內地學習一段時間，那麼效果肯定更好。他們可以用第一身的身份親身了解國情，對培養他們的國家觀念和香港情懷，都會起着正面的作用。