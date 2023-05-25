美國就俄烏戰爭繼續拱火，先是對北京提出政治解決烏克蘭危機嗤之以鼻，大力反對；繼而改變態度，認同中方願為解決烏克蘭危機發揮積極作用是好事。正當全世界正常人都渴望戰事盡快平息之際，美國卻繼續軍援烏國，拜登甚至首次同意西方盟友向烏國提供F16戰機及訓練烏方機師。

烏克蘭近期發動的春季大反攻，初時係威係勢，但隨着俄羅斯反擊成功，目前形勢又出現微妙變化，俄方甚至將烏國境內由英國提供的貧鈾彈軍事設施摧毀，由此產生的放射性雲正在飄向西歐。美國一直拒絕向烏克蘭提供F16戰機，卻在此際開綠燈，顯見拜登壓根兒不想兩國和談，不徹底搞垮俄羅斯不罷休。惟有先解決俄羅斯，美國集中全力對付中國才無後顧之憂。

拜登聲稱，烏國保證不會將F16攻擊俄羅斯本土，但烏國的新納粹勢力是否會這麼聽話？早前已有烏克蘭的無人機進入俄羅斯本土，臨到克里姆林宮頭上，意欲刺殺普京；甚至有聲音揚言，無理由將戰爭局限於烏克蘭境內，一旦F16到手，美國是否還有控制權？何況從美國揚言4個月可以培訓烏國機師駕駛F16，可以預見這場戰爭將有排打落去，隨時延至明年11月總統大選前。問題是，F16價值不菲，單價約兩億美元，這場戰爭已花費美國和歐洲逾千億美元，戰機要是被擊落，一架就沒有了兩個億，這筆錢美國及北約是否願意繼續承擔？特別是美歐經濟不景，不斷燒銀紙真的無問題嗎？

事實上，俄羅斯是擁核大國，美國不斷將戰事升級，一旦戰火燒到俄國本土，打核戰便非不可能。普京有名言：「當俄羅斯都沒有了，還要這個世界幹甚麼？」以其鐵漢本性，絕非虛張聲勢這麼簡單。