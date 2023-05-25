有澳洲傳媒比較中美兩國人民的生活，結論是中國人的日子愈過愈好，美國人則拾級而下，此長彼消，足以讓山姆大叔汗顏。新冠疫情肆虐3年，中國內地的建設非但沒有停止，據說還加快了。遠的不說，筆者在香港經常出入的一處地方，可以眺望深圳福田區，但因為距離太遠，又有樹叢遮擋，因此只能望到高樓，若非50層以上的大廈，我是不會看到的。3年前，我從同一方向望去，可以見到4幢高樓，今日再看，用手指點算一下，合共是11幢。從這個小例子，就知道內地是如何高速發展。

我的舅父年近九旬，在廣州出生，後移居香港，在此地工作二十多年，退休後長居於美國硅谷。上星期老人家跟我通電話，說從視頻中見到廣州荔灣區新建的商舖，門面高大，裝修堂皇，他看着看着，不禁淚眼昏花，沒料到小時候生活的地方，可以發展得如此美好，論先進與豪華程度，絕不是美國所能比擬的。舅父為怕我不信，幾乎想馬上走出街，將美國今日的市容拍給我看。

有一位好友是新疆迷，疫情前平均每年要去4、5趟，自謂走遍了當地的山山水水。疫情過後，他再踏征途，日前歸來，約我見面，我問：「闊別3年，新疆人的生活是變好抑或變差了？」答曰：「肯定是變好了，人人安居樂業，當地新建的酒店美輪美奐，甚至更勝香港、澳門，新疆雖然邊遠，3年來的發展卻從未停步。」

有個問題我問過這位新疆迷，答案也在本欄中提及過，近日禁不住再問一遍。我說：「以你對新疆的認識，有可能會像西方政客所說，當地建滿集中營嗎？」朋友的答案跟3年前一樣，說：「你別聽那些鬼話！」