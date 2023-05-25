美國YouTube無緣進入內地，但中國人民可以玩國產抖音分享視頻，不但風靡內地，其海外版TikTok亦席捲全球，成為跨國界潮流玩意，超過10億用戶，單是在美國用家已超過1.5億，直接挑戰YouTube地位，觸及美國人利益，立即響起警號，老美在各範疇都要做霸主，豈容你這中國勢力來分一杯羹？

TikTok母公司是華企，美國人再次使用慣技，散播中國威脅論，指TikTok平台上大量吸取用戶數據，可能落入中國的安全部門手中，對西方各國的安全構成潛在危機，以美國為首的分享情報「五眼聯盟」採取針對性措施，英加紐澳都緊跟大哥禁止在政府設備上使用TikTok，歐洲議會也對員工下禁令，愈來愈多國家加入堵截陣營，美國變本加厲，想在民用層面趕盡殺絕，蒙大拿州率先禁止TikTok在該州運作，連下載也不能，如此極端干涉人民的自由，率先引起用戶入稟挑戰，TikTok亦循法律途徑入稟捍衞利益，正如該公司所說，當局根本沒有理據證明數據外洩，中國外交部嚴斥美方違背民眾的意願，也損害美國的信譽。

禁令要執行極有難度，等於干預電腦數據及資訊流通，正正違反美國憲法第一修正案保護的言論自由，也是不少人嚮往該國的理由，如今是自打嘴巴，自掘言論自由墳墓。如果說涉及隱私，其他美國出品才是大魔王，YouTube、Fb及Ig轉移數據會少嗎？

根本美國年輕一代很多都覺得政府小題大做，這個網絡新世代根本不介意，亦不覺得自己的訊息有甚麽戰略價值。他們開始醒悟，現實世界根本沒有絕對自由，不一定政府出手，只要看美國媒體當年如何封殺自己總統特朗普言論，便看得一清二楚。