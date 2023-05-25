毛澤東的過人之處，其中一點就是能把誰是敵人誰是朋友分得清楚，絕不含糊，也從不會動搖。他說：誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題。中國過去一切革命鬥爭成效甚少，其基本原因就是因為不能團結真正的朋友，以攻擊真正的敵人。

按照毛澤東的指路明燈，美國顯然是最大的敵人；日本、南韓近排一面倒向山姆大叔，已毋須猜測；澳洲、印度對中國也愈來愈放肆，澳洲尤其不識抬舉，中國已邀澳洲總理阿爾巴內塞訪華，但澳洲外長黃英賢不久前喺參議院嘅評估會上強調，除非於解決貿易和領事爭端方面取得持續進展，否則總理不會訪華。阿哥，呢啲咪叫做「三分顏色上大紅」囉！

黃英賢表示，雖然睇到喺煤炭、銅和木材貿易上有一些進展，於大麥方面也有進程，但貿易部長和總理都希望睇到喺葡萄酒方面有類似進展，相信中國會對此表示理解。黃英賢仿似食咗幾擔蒜頭，好大嘅口氣！明明國小卻不處卑，更加無理放肆，澳洲始終對中國不懷好意。

此外，印度總理莫迪日前飛抵澳洲，出席悉尼一個印度僑民集會，受到明星般嘅歡迎！澳洲總理阿爾巴內塞上台與莫迪手牽手，佢仲鬼咁雀躍喺Twitter圖文並茂放閃，稱「澳洲和印度是比以往任何時刻都要更親密的朋友和夥伴」！

政客嘴臉，肉麻當有趣常見，反正佢哋唔覺肉麻，肉麻嘅就係人哋！老朽亦忽然醒起，印澳日美正是「四方安全對話」（QUAD）成員國，有美國、日本在其中，大家都知冇乜好嘢做到出嚟，還不是要聯合起來對付「中國威脅」！明乎此，就知道澳洲、印度是中國的敵人，對佢哋不必存任何希望！