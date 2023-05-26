產評：港股陰乾冇運行　經濟復甦苦折騰

雖然香港經濟如今已走出新冠疫情，但反映景氣的港股卻弱勢依舊。說到底，香港備受外圍經濟動盪，本身也備受移民潮和地緣政治風險等不利因素困擾，商業景氣與消費市道皆難復舊觀，加上如今香港金融業變相押注在中國資產單一籃子內，遇上中國經濟復甦面臨再次失速，人民幣匯率受壓，港股估值無可避免要跟跌，一副爛泥扶不上壁的模樣，離場股民哀莫大於心死。若然股市仍然是經濟景氣的晴雨表，那港人實要居安思危，勒緊褲頭迎接苦日子重臨！

恒生指數由去年10月低位14,597點，反彈上今年1月高位22,701點，主要先行炒作經濟全面重啟的消息。惟隨着中港通關，經濟真正重啟，恒指卻無法站穩高位，反而是反覆回落，且成交未見起色。在傳統的「五窮月」，港股表現更是跌市成交增，升市成交縮，是典型的大淡市。至昨日恒指再度失守19,000點大關，創今年以來新低，基本上已反映市場對經濟重啟的憧憬已淡化，可聚焦實體經濟表現，卻發現景況未如預期，資產估值調整乃必然的結果。

事實上，如今香港樓市不振，但政府堅持不「撤辣」，繼續讓過時的辣招稅扭曲市場運作，打擊房地產投資。更甚的是香港仍處移民潮當中，大量年輕人與中產專業人士選擇到海外發展，令香港消費市道備受打擊，不少小商店都心死選擇止蝕離場，即使內地旅客重臨，市區零售黃金地段仍不乏吉舖，或由低消費的兩餸飯和短租舖進駐，經濟景氣是好是壞，容不得官員們再自吹自擂、自說自話。

再講，如今美國市場充滿不明朗因素，美債上限未解、經濟衰退風險上升，加上中美博弈，晶片、貨幣、貿易鬥爭隨時升級，且利率高企不下，皆打擊投資信心。本來欲北望神州尋找商機，惟次季以來內地經濟景氣亦不符預期。全球兩大經濟體如此不濟，資金追求避險，就促成近期美元再復強勢，一眾非美貨幣又再捱貶，人民幣亦不例外。以中國資產為主的港股亦隨勢承壓，新股市場不振，股市交投萎縮，這樣「陰乾」下去，低迷的市況只怕遠未見盡頭。

跨境理財通自2021年9月推出以來，至今未見能成為支持港股表現的新動力；下月港股推人民幣櫃台交易，是否有助提振市道只好用平常心看待。畢竟如今香港金融圍繞着「人民幣國際化」而不斷擴容，但至今卻缺乏大而有力的刺激點，資產價格缺乏升值誘因，如何能吸引資金進場不無疑問。企業面對利息成本上升，收入增長前景不明，股市呆滯不利融資，港股只有繼續塘水滾塘魚，愈滾愈縮！

香港經濟面對內憂外患，短期若仍缺乏重大利好因素刺激翻局，帶動商業景氣真正重納正軌的話，今年下半年復甦狀況只怕難如市場預期。展望明年多地選舉，國際地緣政局勢必更緊張，港股要翻身只怕難上加難。得做好心理準備，苦日子尚未見終點，總期望內地經濟不致太差，能對香港提供適切支持，以應對後疫情時代的全球經濟大逆風！